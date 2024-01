Ancora non funziona Katamail di Tiscali Mail oggi: problemi in corso previsioni ripristino

Ci sono significative segnalazioni secondo cui ancora non funziona Katamail di Tiscali Mail oggi. Un disservizio giunto fino al 27 gennaio, dunque, con problemi in corso che non possiamo ignorare per parte dell’utenza e previsioni di ripristino che potrebbero tornare utili a tutti. Andiamo per gradi, perché solo un’analisi complessiva “allargata” ci consentirà di mettere a fuoco in modo corretto il disservizio che in qualche modo sta condizionando il fine settimana degli utenti.

Segnalazioni secondo cui non funziona Katamail di Tiscali Mail oggi: problemi non risolti e previsioni di ripristino

Si tratta di una questione che, per forza di cose, è legata a quella che abbiamo trattato nella giornata di ieri, con in lungo down di Tiscali Mail che secondo alcuni strumenti online pare sia stato gradualmente risolto a partire dalla prima serata di venerdì. Detto che ancora non funziona Katamail, ci sono alcune considerazioni a margine che possiamo fare per tutti coloro che brancolano nel buio. E, tutto sommato, i segnali sono abbastanza incoraggianti per gli utenti.

Il fatto stesso che venerdì sera siano stati risolti quasi del tutto i problemi di Tiscali Mail ci dice che, con ogni probabilità, nel giro di poche ore ci metteremo alle spalle anche il disservizio di Katamail. Per certi versi, si tratta di una piattaforma “secondaria” per il brand in questione. Come avviene con Tin e Alice in casa TIM, la sensazione è che si proceda quasi a braccetto, ragion per cui avendo archiviato il disservizio per Tiscali, nettamente più diffusa qui in Italia, dovremmo passare a strettissimo giro con l’intervento per l’altra tipologia di utenza.

Morale della favola? Se da un lato confermiamo che non funziona Katamail nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, allo stesso tempo la positiva conclusione dei problemi Tiscali Mail riscontrati ieri genera non poco ottimismo tra gli uteni.

