Ancora “life hack” dannosi da TikTok: come (non) lavare la friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria (in realtà come tutti dovrebbero sapere un piccolo fornetto ventilato) è ormai un oggetto onnipresente in ogni cucina. Consuma meno energia di un forno ventilato di dimensioni normali e come suggerisce la parola è un invito ad usare la cottura al posto della frittura, introducendo una certa variazione nella cucina.

Però la friggitrice ad aria va pulita, ovviamente, e qui entrano in scena i “life hack”, video spesso tarocchi o nocivi (in questo caso entrambe le cose) che promettono soluzioni pigre, sventate o ambo le cose ai problemi della vita.

TikTok ha la soluzione anche alla pulizia della friggitrice ad aria: riempirla di acqua saponata e accenderla. Cosa stupida e pericolosa sotto ogni punto di vista.

Ancora “life hack” dannosi da TikTok: come (non) lavare la friggitrice ad aria

La soluzione proposta dal popolo della Rete è infatti semplice quanto pericolosa: riempire il cestello di acqua saponata, accendere la friggitrice ad aria per tre minuti e per qualche virtù miracolosa l’acqua riscaldata da tale trattamento dovrebbe sciogliere grasso, unto e sporco per poi, senza fatica, scolarlo nel lavandino.

Anche se non fosse vietato versare olio esausto nei lavandini perché questo può inquinare le falde acquifere e danneggiare l’ambiente, assai probabilmente non arrivereste a questo punto.

Esiste un motivo ben preciso se il manuale della friggitrice ad aria riporta l’invito a non versarvi liquidi: parliamo di un oggetto che usa resistenze elettriche per riscaldare e sistemi elettronici per governare le varie funzioni, dal timer ai sensori di temperatura.

Versarvi acqua comporta il rischio che la stessa, direttamente o evaporando, finisca tra i delicati circuiti della friggitrice ad aria, creando falsi contatti.

Nella migliore delle ipotesi la vostra costosa friggitrice ad aria smetterà di funzionare, nella peggiore causerete un incendio. Ovviamente chi si è avventurato in tale “Life hack” senza fare danni permanenti riferisce che esso non ha funzionato.

A memoria d’uomo nessun forno si è mai pulito da solo dandogli acqua e detersivo: solo un po’ di sano olio di gomito può farlo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.