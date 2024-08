Ci segnalano i nostri contatti una foto pubblicata su X che ritrarrebbe Kamala Harris prostituta, intenta ad offrire i suoi servigi in abbigliamento erotico sulle strade di New York.

Avevamo già affrontato questo tipo di bufala, ma questa volta c’è una differenza offerta dalla modernità: laddove nella prima versione Kamala Harris veniva interpretata da una “Sex Worker” degli anni ’80 presa da un libro di fotografie della Grande Mela, questa volta l’uso di applicazioni come Bikinioff ha consentito di ricreare l’immagine di una prostituta stereotipo sulla quale applicare il viso di Kamala Harris.

Anche questa foto di Kamala Harris prostituta è una creazione con AI

La sessualità è un chiodo fisso di molte teorie del complotto, e questa non fa eccezione. Applicazioni di fotoritocco automatico mediante AI come “Bikinioff” consentono agevolmente, inserita la foto a corpo intero di una donna, di cercare nella banca dati (o ridisegnare) un corpo nudo o in atteggiamenti erotici dalle proporzioni simili all’originale, cui applicare il viso in modo quasi indistinguibile dall’originale.

Nonostante questo enorme aiuto dell’AI, la foto ottenuta manifesta tutti i limiti che abbiamo visto in simili creazioni: in questo caso le mani della presunta Kamala Harris sono visibilmente deformi, con sei dita di cui un indice sottilissimo ed un anulare ipertrofico, lungo come un anulare convenzionale ma spesso come un pollice.

Al momento le AI difettano proprio di referenze per disegnare in modo perfetto dettagli come occhi e dita, rendendo gli svarioni evidenti.

Inoltre l’account Italiano non è il primo a diffondere le foto: la foto è stata presa da un profilo X “spunta blu” (cosa che al momento certifica solo la volontà dell’utente di pagare per i vantaggi in visualizzazioni, ma non una sua genuinità) autodescrittosi come un “cittadino preoccupato” che odia il WEF, i Pronomi, Bill Gates, i vaccini e la Geoingegneria (ovvero le scie chimiche) con una combo di complotti.

Conclusione

La presunta foto di Kamala Harris prostituta è in realtà ottenuta con l’intelligenza artificiale, che ha ridisegnato l’immagine di una “donna di strada” applicandovi il viso di Kamala Harris.

Come abbiamo visto, nel periodo in cui secondo una risalente teoria del complotto Kamala Harris avrebbe dovuto prostituirsi a New York ella era impegnata con la tesi di laurea in California.

