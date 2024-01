Ci segnalano i nostri contatti un messaggio X (ex Twitter) titolato “alta moda a Barcellona”, che insinua la presenza a Barcellona di persone “en travestì” per le strade.

Il video è vero ma la didascalia occulta il reale contesto nella foto, probabilmente allo scopo (riuscito) di ottenere scomposte reazioni contro la teoria gender.

Gli amanti del cinema e del teatro avranno riconosciuto i costumi: imitazione dei costumi di scena del “Rocky Horror Picture Show”.

“Alta moda a Barcellona”: ma i “travestiti” sono fan del Rocky Horror Picture Show

Per essere precisi si tratta di fan dell’opera teatrale/film cinematografico “Rocky Horror Picture Show”, musical indipendente degli anni 1975 ambientato in un castello pieno di bizzarri personaggi tra cui il “Dottor Frank-N-Furter” (gioco di parole col “Dottor Frankenstein”), segretamente ma non troppo uno uno scienziato bisessuale e travestito proveniente dal pianeta Bisesso (in originale “Transexual”), dalla galassia Tran-sylvania.

Nella storia Frank-N-Furter è un personaggio esuberante e fuori dalle righe e dagli schemi vestito come una star del glam rock (gli autori dichiareranno di averne involontariamente codificato gli schemi), ovvero abiti di pelle e borchie con calze a rete ed una iconografia lontana dagli schemi di genere, intento a creare non un “Novello Adamo” come il Dottor Frankestenstein ma Rocky, “l’amante perfetto”, un personaggio sciocco quanto bello, biondo e depilato, trovando anche il tempo per sequestrare una coppia di sposini e “curarli” dalle inibizioni sessuali della società moderna.

Non a caso i personaggi contenuti ed esibiti nel breve spezzone indossano copie del costume di scena del dottor Frank-N-Furter.

Nonostante la sua natura di spettacolo di nicchia, il Rocky Horror Picture Show ha ancora un seguito e non ha mai lasciato davvero i teatri: il video è tratto dalla proiezione al Teatro Coliseum di Barcellona ad Ottobre 2023.

Confondere cosplay con “alta moda”

Cosplay è infatti l’arte che prevede truccarsi e vestirsi come i personaggi dei propri film preferiti, specialmente durante le prime visioni.

Ciò è tanto più necessario nell’ottica del “cinema-evento”, dove il costo del biglietto, ormai ben più alto del costo di ogni film che riusciamo a vedere dalle molteplici piattaforme di streaming cui possiamo abbonarci, viene giustificato dal fatto che il cinema offre una dimensione di evento pubblico e sociale che Netflix, Prime Video e Disney Plus non possono darti.

Vai al cinema per “far comunità”, vai al cinema per incontrare fan del tuo stesso prodotto, e quindi ti presenti alle proiezioni di Barbie vestito da Ken o Barbie a seconda dei casi, alle proiezioni dei film di supereroi Marvel e DC vestito da colorato supereroe e, in questo caso ovviamente, alla proiezione del Rocky Horror Picture Show vestito come il personaggio principale.

Gli stessi organizzatori degli spettacoli hanno previsto una “Guida per i Verginelli”, citazione ad una frase di Frank-N-Furter dove in questo caso “verginello” non è il vergine nel senso sessuale, ma colui che non ha mai visto in vita sua il Rocky Horror Picture Show o, in subordine, che non ha mai preso parte ad una visione teatrale o cinematografica pubblica.

La guida prevede la possibilità ammessa di fare cosplay, di non spaventarsi se un cosplayer ti saluta chiedendoti se tu “sia un verginello” perché sta ovviamente chiedendo se sei alla prima visione o fai già parte di qualche fan club e astenersi dal molestare e infastidire i cosplayer, ovvero dal criticare la fattura dei loro costumi perché non tutti vogliono/possono permettersi costumi sfarzosi e aderenti allo spettacolo.

Il Dottor Frank-N-Furter, come abbiamo visto, per la sua carica iconica è spesso citato nelle arti figurative e dintorni. Abbiamo già visto come per i creatori del personaggio la stessa estetica “Glam Rock” abbia un debito verso di lui, ma anche nella serie animata “One Piece” il personaggio di Emporio Ivankov, stravagante “Regina dei Trasformati”, sovrano di un’isola popolata esclusivamente da travestiti e componente dell’Armata Rivoluzionaria contro il distopico e tirannico Governo Mondiale è modellato su Frank-N-Furter.

Conclusione

Il video titolato “alta moda a Barcellona” non contiene travestiti, ma cosplayer del Dottor Frank-N-Furter, personaggio del musical “Rocky Horror Picture Show”, fan in costume apparsi alla visione dello spettacolo di Ottobre 2023.

