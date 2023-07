Alpini cercano di spiegare il funzionamento di ITAlert, noalert mistificano il significato di “cellulare sospeso”

Nessuna buona azione verrà lasciata impunita, recita un proverbio. Il nucleo alpini di Cento cerca con una lunga e articolata spiegazione cerca di farvi capire come funziona ITAlert (cosa che abbiamo provato anche noi) e il mondo del complotto tria fuori la teoria che “IT-Alert blocca i cellulare ed è pericoloso”

Niente di più falso. “Sospendere” non significa che il cellulare smette di funzionare. Ne abbiamo già parlato più volte noi stessi.

È sulla stessa loro pagina social che gli alpini sono costretti a spiegare l’ovvio

con il termine “bloccare” circolato in alcuni video condivisi anche da noi, si fa riferimento al fatto che la finestra (notifica) con il messaggio di allarme ricevuto, rimarrà in primo piano fintanto che non verrà letta, chiusa o scivolata via (scroll), esattamente come avviene con le notifiche del vostro sistema operativo. Il messaggio di allerta ha priorità su tutte le finestre aperte, e resterà in primo piano sullo schermo fintanto che non interagirete ma eventuali telefonate, videochiamate, whatsapp, video ecc in corso o in arrivo non cesseranno di funzionare “sotto” alla notifica stessa.