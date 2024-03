Alla portata di tutti uso e significato emoji WhatsApp 2024 con il nuovo aggiornamento

Svolta in arrivo per quanto riguarda uso e significato emoji WhatsApp 2024, con il nuovo aggiornamento in uscita. WhatsApp è sempre alla ricerca di novità che possano migliorare l’esperienza di utilizzo, garantendo una comunicazione più di impatto e fluida, con un occhio sempre alla privacy. Senza dubbio una delle funzioni maggiormente utilizzate su WhatsApp riguarda l’invio di emoji di ogni genere, in grado ad esempio di sintetizzare al meglio una frase o di esprimere il significato di una parola.

Approfondiamo uso e significato emoji WhatsApp 2024 con il nuovo aggiornamento presto in distribuzione

Dopo aver illustrato le novità attese nel 2024 con il pezzo di ieri, oggi tocca dunque focalizzarsi sul significato emoji WhatsApp 2024. A tal proposito, nelle ultime ore, è stata rilasciata una nuova versione beta di WhatsApp per Android, la 2.24.6.7, che migliora il supporto a Unicode 15.1. Si tratta delle nuove emoji WhatsApp 2024 di cui si stava parlando già da un po’ di tempo e che fino ad ora erano presenti solo nei messaggi di testo.

Con questo nuovo aggiornamento in arrivo, che per ora è distribuito solo in versione beta per gli iscritti al programma Android, si potrà visualizzare queste nuove emoji WhatsApp 2024 nella relativa tastiera. Un update interessante che permetterà di scegliere tra più emoji possibili da inviare durante le varie conversazioni di WhatsApp, rendendole sicuramente più simpatiche e movimentate.

C’è da dire che attualmente non è però chiaro quando queste nuove emoji presenti nella consueta tastiera arriveranno su tutti i dispositivi che utilizzano WhatsApp, quindi in una versione stabile dell’applicazione. A questo punto può essere interessante anche capire quale sia il significato di queste nuove emoji WhatsApp 2024, introdotte con l’approvazione della lista Emoji 15.1.

Non si tratta di novità assolute, ma già viste prima che terminasse il 2023. Semplicemente l’ultima versione beta migliora il supporto a Unicode 15.1. Spazio quindi ad una testa che scuote orizzontalmente, una testa che scuote verticalmente, una fenice, un lime, un fungo marrone e una catena spezzata, oltre ad emoji di persone che corrono, camminano, che pregano o che denotano diverse dimensioni della famiglia.

Nel totale sono state introdotte tramite l’Unicode 15.1 circa 118 nuove emoji WhatsApp 2024. Dunque, giornata calda su uso e significato emoji WhatsApp 2024 con il nuovo aggiornamento in arrivo.

