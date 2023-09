Occorre prendere atto in queste ore del triste annuncio reso pubblico da Alessandra Spisni, nota cuoca che in passato è stata spesso e volentieri ospite di alcune trasmissioni televisive. Da tempo non si avevano sue notizie, al punto che anche il pubblico del web si è posto domande sulle sue sorti. Qualcuno aveva ipotizzato addirittura che ci fossero voci preoccupanti sulle condizioni di salute della donna, ma oggi 6 settembre abbiamo appreso che in realtà le questioni avessero origine differente.

Solite reazioni su Alessandra Spisni che annuncia la perdita del figlio, innescando le solite voci oggi

Una vicenda che, almeno in parte, ricorda quella che abbiamo trattato di recente a proposito di Michela Murgia. La storia di Alessandra Spisni è estremamente triste, ma non riguarda lei in prima persona. In queste ore, infatti, la cuoca ha annunciato tramite i suoi canali social la perdita del figlio Renzo. Un evento che per forza di cose andrà a condizionare il suo quotidiano a medio termine, potendo soltanto immaginare il dolore che stia vivendo.

Eppure, il post su Facebook di Alessandra Spisni è incredibilmente lucido, limitandosi ad evidenziare che per un po’ di tempo sarà per forza di cose lontana dalle luci dei riflettori. Ovviamente, l’annuncio riguarda sia le sue apparizioni in tv, sia l’attività in rete che le ha dato tanta popolarità in questi anni. Purtroppo, come sempre accade in queste circostanze, è bastata questa semplice ed agghiacciante comunicazione per innescare le solite voci, secondo cui il figlio della cuoca sarebbe venuto a mancare a causa degli effetti del vaccino Covid.

La stessa Alessandra Spisni, oggi, non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause della morte del figlio, motivo per il quale avanzare tesi senza informazioni concrete alle proprie spalle, oltre ad essere poco rispetto per la famiglia è del tutto superficiale. Invitiamo tutti, pertanto, a fare un passo indietro sotto questo punto di vista.

