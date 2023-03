Addio ad Enrico Papi morto: soliti titolacci su fantomatica malattia e carriera

Stanno dando l’addio ad Enrico Papi morto, alla luce dei soliti titolacci e delle descrizioni fissate insieme a determinati post riapparsi su Facebook oggi 30 marzo. Qualcuno parla a sproposito di una fantomatica malattia e della sua carriera praticamente finita, ma la questione va analizzata più in profondità per essere inquadrata nel modo giusto. Proviamo a scendere in dettagli, capendo come abbia preso piede quello che è a tutti gli effetti un post acchiappaclick.

Smentiamo l’addio ad Enrico Papi morto: i titoli su malattia e carriera di cui avremmo fatto volentieri a meno

Sostanzialmente, si ripropone la fake news che abbiamo avuto modo di analizzare già ad inizio mese con un altro articolo sul nostro sito. Per quale motivo stanno dando l’addio ad Enrico Papi morto? Sui social è tornata virale la sua foto con un messaggio che sa tanto di ultimo saluto, al punto da innescare indiscrezioni fuori controllo in merito alla fantomatica malattia ed alla carriera che si sarebbe interrotta bruscamente per problemi di salute.

Solo leggendo l’articolo al quale si rimanda, poi, comprendiamo che il redattore parla in buona sostanza di un programma televisivo mandato in pensione prima di quanto ci si potesse aspettare. Insomma, non tutti i progetti di un’emittente Mediaset riescono e questa volta a pagare il conto è stato lo stesso Enrico Papi. Il talento non gli manca e sicuramente avrà altre opportunità in azienda. Magari prima del previsto, visto che alle sue spalle c’è un curriculum di tutto rispetto.

Da qui a dare l’addio ad Enrico Papi morto ce ne passa. Non sono segnalati problemi di salute per il noto conduttore televisivo, motivo per il quale anche la presunta malattia è inventata di sana pianta dagli utenti. Solo un piccolo insuccesso televisivo che può capitare, in attesa di progetti più fortunati che arriveranno a stretto giro.

