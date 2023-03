No, non è morto Enrico Papi

È forse morto Enrico Papi? Certamente no, anche se secondo qualche utente su TikTok il popolare conduttore sarebbe scomparso.

I nostri lettori, a tal proposito, ci segnalano un video pubblicato sul social network cinese e ci chiedono verifica.

È morto Enrico Papi?

Ribadiamo: no. Su TikTok tuttavia è comparso un video della durata di appena 9 secondi con testi strappalacrime: “Addio Enrico Papi, non c’è stato nulla da fare. Ci hanno sperato fino all’ultimo”, e ancora: “Che Dio ti abbia in gloria” e infine: “Sei stato un grande conduttore televisivo, addio”.

Un video certamente audace per i non alfabetizzati, con tanto di musica di sottofondo ed emoji al seguito. Fortunatamente non è così: Enrico Papi è vivo. Tuttavia, la notizia non compare solamente sui social: anche alcuni siti Internet, come Celebrità Blog e Linea Diretta, che lasciano intendere che il conduttore sia scomparso.

Nello specifico, Linea Diretta ha pubblicato un titolo fuorviante per poi parlare dell’insuccesso di Enrico Papi nel corpo del testo.

Una bufala vecchia

La bufala sulla morte di Enrico Papi è tutt’altro che nuova. Il conduttore, infatti, è stato dato per scomparso – lo segnalavano gli amici Optimagazine nell’ottobre e nel dicembre 2022 – in altre occasioni, tutte senza fondamento.

Una notizia del genere sarebbe stata riportata dalle principali testate nazionali e avrebbe avuto un riscontro sui canali ufficiali del conduttore. Così non è, fortunatamente per il conduttore televisivo.

