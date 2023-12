Ad alcuni non funziona PostePay: problemi con err-0, login app e ricarica carta oggi

Aumentano in questi minuti le segnalazioni degli utenti secondo cui non funziona PostePay oggi 27 dicembre. Una situazione simile rispetto a quella che abbiamo descritto in passato, anche se va detto che negli ultimi tempi non abbiamo riscontrato particolari problemi prima del cosiddetto err-0 segnalato dal pubblico in data odierna. Fondamentalmente, vengono a galla anomalie al momento del login tramite la propria app, o in alternativa durante la ricarica della carta.

Confermato che oggi non funziona PostePay: segnalati problemi con err-0, login app e ricarica carta

Non si tratta di un down totale, in quanto si alternano momenti di luce ad altri di disservizio che non consentono di utilizzare la piattaforma di Poste Italiane. Di sicuro, a partire dalle 10 di questo mercoledì, in tanti hanno sottolineato che non funziona PostePay. Nello specifico, si parla con insistenza di problemi con err-0, login app e ricarica carta oggi. Pochi i feedback diffusi dall’assistenza. Tra questi, uno appare molto generico e non aiuta molto:

“Per soddisfare la tua esigenza ti invitiamo a scoprire l’Assistente digitale di Poste Italiane. Può darti informazioni e assistenza in merito alla tua richiesta. E’ sempre disponibile ed è molto curioso di conoscerti, lo trovi in basso a destra cliccando qui https://www.poste.it/chatta-con-noi.html in alternativa potrai contattarci a partire dalla pagina “scrivici” (https://www.poste.it/scrivici.html)“.

Dunque, se anche a voi non funziona PostePay, sappiate che non siete soli. In giro per l’Italia vengono riscontrati problemi con err-0, login app e ricarica carta oggi. La speranza è che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile, in modo da poter portare a termine correttamente tutte le operazioni del caso come sempre avviene tramite l’applicazione.

Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero essere diffusi ulteriori comunicati dall’azienda. Per ora sapppiamo che a parte del pubblico non funziona PostePay, con tanto di apparizione del messaggio err-0 durante il login.

