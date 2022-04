“Accettiamo tutti, tranne gli omofobi”: la risposta della bruschetteria su Tripadvisor

“Accettiamo tutti, tranne gli omofobi”: questa la risposta della bruschetteria Faedo su Tripadvisor ad un cliente.

Tripadvisor nasce col nobile scopo di sostituire e ingrandire il “passaparola” che consente ai clienti di conoscere cosa accade dentro un locale prima di entrarci. Come ogni cosa sul web, viene preso spesso d’assalto da utenti rissosi o comunque privi di buone intenzioni. Persone che trasformano le recensioni in un loro sfogatoio personale.

Abbiamo assistito al triste spettacolo di persone che hanno recensito negativamente locali che non hanno mai frequentato. O che, durante la pandemia credevano di poter mettere “sotto scacco” gli esercenti con false recensioni negative per potervi avere accesso senza Green Pass.

In questo caso la recensione negativa non riguarda né cibo né servizio, e neppure tentativi di vendetta. Un utente si è dichiarato infastidito dalla presenza di un omosessuale nel posto di fianco al suo, ed ha deciso di sfogarsi con gli esercenti.

Ci sono pagine dedicate alla raccolta di tali recensioni: questa ha raggiunto una di loro diventando virale

“Caro cliente, apprezziamo il suo impegno per valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione. Nonostante questo la invitiamo a non tornare a consumare la nostra bruschetta in quanto nel nostro locale accettiamo tutti, tranne gli omofobi. Ci scusiamo davvero per il disagio, non avevamo capito venisse dal Medioevo. A saperlo prima l’avremmo messa a mangiare nella porcilaia, dove probabilmente si sarebbe sentito più a suo agio”.