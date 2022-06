A Torino c’è un dormitorio per cani e senzatetto: l’iniziativa di Asili Notturni Umberto I

Un dormitorio per cani e per i loro padroni senzatetto, per la prima volta in Italia. È l’iniziativa di Asili Notturni Umberto I, struttura che a Torino opera dal 1886 per intervenire a favore dei bisognosi che, come la storia ci insegna, spesso si accompagnano con i loro amici a quattro zampe. Se a Milano esistono iniziative che forniscono ai senzatetto e ai loro cani un pasto caldo, accessori e assistenza gratuita sul territorio, a Torino l’impegno a favore degli animali consiste in un vero e proprio dormitorio in cui i compagni di vita vivono in simbiosi con i loro padroni indigenti.

L’iniziativa

Trovare uno spazio per i cani nei dormitori per senzatetto non è scontato, e spesso tale restrizione è dovuta a ragioni sanitarie. Agli Asili Notturni Umberto I di via Ravenna 8, invece, gli animali non vengono mai separati dai loro padroni.

Nel 2021, infatti, all’interno della struttura è nata un’area in cui gli amici pelosi hanno accesso a cucce e box riscaldati in cui possono passare la notte senza trascorrere il tempo per strada al freddo e in mezzo ai pericoli della città.

Non solo dormitorio: i volontari forniscono agli animali un pasto caldo e un controllo sullo stato di salute.

Le parole del presidente Sergio Rosso

“Il nostro motto è ‘per fare del bene, bisogna saperlo fare bene'”, questa la dichiarazione di Sergio Rosso, presidente degli Asili Notturni Umberto I che afferma:

Seguendo il filo dei bisogni delle persone, abbiamo notato che molti homeless, erano accompagnati dal proprio cane: non potevano certo abbandonarli per strada, anche perché il legame che li unisce è evidente: spesso il cane è tutto ciò che portano con sé Abbiamo voluto contemplare anche questo importante servizio che sotto il profilo umano può rivestire un gran sollievo per i soggetti senza fissa dimora che vengono ospitati in Via Ravenna La nostra fortuna è quella di poter disporre di un grande giardino ben ombreggiato, riparato dal vento e schermato dal verde in modo che i cani non abbiano troppi stimoli esterni. Individuato il luogo, abbiamo realizzato i box. Abbiamo potuto farlo grazie agli aiuti di aziende private che hanno contribuito, coprendo i costi dell’acquisto delle strutture. Quando sono iniziati i primi freddi, abbiamo inoltre aggiunto coperture termiche per fare in modo di tutelare il benessere dei cani nel migliore dei modi. Il nostro motto è: “Per fare del bene, bisogna saperlo fare bene” una volta terminati i lavori, abbiamo dato inizio ad una collaborazione con le associazioni per la tutela degli animali che controllano la salute degli animali che arrivano la necessità di vaccinazioni e la presenza o meno del microchip.

