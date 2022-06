Arriva l’assistenza veterinaria gratuita per i cani dei senzatetto: ecco come funziona

Un’assistenza veterinaria gratuita è possibile. Gli animali interessati sono i cani dei senzatetto, che spesso riempiono la loro solitudine con i fedelissimi amici a quattro zampe che danno loro amore e calore. L’iniziativa è nata da un’idea di Save The Dogs e Progetto Arca ed è operativa nella città di Milano.

La prima iniziativa in Italia

La Onlus Save The Dog scrive sul suo sito:

Se da anni a Milano esistono organizzazioni che si occupano dei clochard, non c’è mai stato invece un progetto strutturato e continuativo che avesse come beneficiari i loro animali, oggi curati e nutriti grazie al buon cuore di singoli milanesi che si imbattono in queste storie difficili e se ne fanno carico. Ecco perché Save the Dogs ha deciso di realizzare il primo progetto in Italia di monitoraggio e assistenza per gli animali di chi vive per strada nella città meneghina, in collaborazione con Fondazione Progetto Arca Onlus.

Save The Dogs si occupa degli animali, Progetto Arca dei senzatetto. Per questo le due associazioni hanno unito le forze e hanno dato vita alla prima iniziativa in Italia che offre assistenza sia ai senzatetto che ai loro compagni di vita.

Come funziona

Save The Dog si muove sul territorio e individua in punti nevralgici in cui Progetto Arca opera in aiuto dei senzatetto. Gli operatori intervengono e creano un rapporto di fiducia con i senzatetto e i loro cani.

Gli animali, così, ricevono assistenza veterinaria gratuita che comprende la vaccinazione, la sterilizzazione per le femmine ed eventuali cure qualora il cane presenti malattie.

Ancora, il padrone riceve un kit che include il cappottino per il cane per le stagioni fredde, il cibo, strumenti per il primo soccorso, una ciotola, gli antiparassitari per l’estate, un guinzaglio e tanti altri accessori per il benessere dell’animale.

Con l’azione congiunta di Save The Dogs e Progetto Arca, quindi, ricevono assistenza sia i senzatetto che i loro piccoli amici a quattro zampe.

Il progetto Amici di strada: compagni di vita è partito ufficialmente quest’anno, e nel mese di aprile Save The Dogs è riuscita ad effettuare i primi 50 interventi.

In questi primi mesi dall’avvio del progetto abbiamo raggiunto e diamo un sostegno con continuità a circa 50 persone che vivono in strada insieme ai loro animali. La nostra unità di strada esce più volte al mese per assistere gli animali degli homeless in diverse zone di Milano, contribuendo in maniera significativa a migliorare il loro benessere.

Quest’anno vogliamo consolidare il nostro intervento a Milano, coinvolgendo anche le istituzioni, nell’ottica di un progetto sempre più integrato

