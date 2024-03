Ci è stato mostrato un video in cui un utente si lamenta di una esosa bolletta, 60 euro per 8Kw, ma la bolletta stessa mostra l’apparentemente criptica voce “trasporto e gestione del contatore”

Il problema è proprio questo, e le condivisioni indignate possono essere risolte con un po’ di informazione in più.

60 euro per 8Kw? No, si tratta del trasporto e gestione del contatore

Come ci conferma una breve ricerca, la spesa del trasporto e la gestione del contatore, invece, si riferisce ai costi complessivi per il trasporto dell’energia, dal punto di produzione al contatore, e per la gestione dello stesso. È il costo delle strutture energetiche necessarie per portare la corrente ai contatori dalla centrale a gas, idroelettrica, fotovoltaica o tradizionale a idrocarburi, attraverso i tralicci dell’alta tensione e alle cabine di smistamento. Non è un costo collegato alla fornitura ma al trasporto. Questo parametro è stabilito per legge ed è uguale per tutte le società di fornitura.

La “macrovoce”, dal computo annuale effettuato da ARERA, contiene tutta una serie di adempimenti anche indipendenti dalla corrente acquistata, basti pensare alla manutenzione e lettura del contatore, alla sua eventuale sostituzione in caso di guasti, gestione della linea, che costituiscono una quota fissa, mentre variabile è la quota legata al consumo.

ARERA stessa ci ricorda che la voce comprende anche gli importi fatturati relativi alle componenti relative all’incentivazione e al recupero della qualità del servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi e alla eventuale componente “canoni comunali”, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei canoni di concessione di distribuzione.

