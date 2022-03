È possibile vincere 1000 euro da ITA Airways? No, nemmeno se a informarci è il contatto più fidato su WhatsApp. Come la storia dell’alfabetizzazione social dovrebbe averci insegnato, le aziende non indicono mai concorsi che corrono attraverso la messaggistica istantanea. In questo caso siamo di fronte all’ennesima truffa perpetrata da ignoti programmatori ai danni di utenti troppo ingenui per non sentire l’odore dell’imbroglio. Questa nuova catena WhatsApp ci viene segnalata dai nostri lettori.

Congratulazioni!

Nuovo regalo per il decollo aereo di ITA Airways! Attraverso il questionario, avrai la possibilità di ottenere 1000 Euro.

Non è affatto chiaro cosa significhi “nuovo regalo per il decollo aereo”, ma possiamo garantire che la compagnia aerea di bandiera è totalmente estranea all’iniziativa. Un concorso così importante, infatti, avrebbe spazio sui canali ufficiali dell’azienda interessata – social, sito ufficiale – ma non è il caso della ITA Airways.

Il messaggio fa riferimento a un questionario, e difatti se apriamo il link che ci viene inviato (state tranquilli, è la versione archiviata e non correte rischi), sotto l’immagine ci copertina troviamo una serie di domande alle quali rispondere con un click.

Come sempre succede, al termine delle domande ci verranno richiesti i nostri dati personali e le nostre coordinate bancarie. Se viete spinti fino a questo passaggio non proseguite, perché non c’è niente di vero. Piuttosto, se proseguite e fornite i vostri dati potreste ricevere bruttissime sorprese sul vostro conto bancario o sulla vostra ricaricabile.

Questo genere di crimine si chiama phishing e ne abbiamo parlato in questo articolo. Se qualcuno dei vostri contatti, che sia un parente, una persona amica, un collega o il vostro partner, vi invia questo messaggio ignoratelo e invitate il mittente a interrompere la catena. Non sarà certo un link su WhatsApp a farvi ottenere 1000 euro da ITA Airways.

