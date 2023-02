“Zona di Laterza, si presume un branco di cinghiali”: questo il contenuto di un audio che gira su WhatsApp diffuso da una voce maschile dalla cadenza fortemente vernacolare. Accompagnata da foto c.d. “gore”, immagini spaventose di un volto straziato che per questo non mostreremo se non per estratto censuratissimo

Si tratta, ovviamente, di una fake news.

“Zona di Laterza, si presume un branco di cinghiali”, ma è una fake

Il motivo della diffusione di questa fake news risulta ignoto, ma possiamo facilmente intuirlo. La diffusione di immagini “gore”, violente e truculente, ha sempre attratto un certo tipo di utenza.

Famoso per i navigatori internet di una generazione fa era “rotten”, un visitato archivio contenente solo immagini violente, disturbanti e contenenti mutilazioni, ferite spaventose e cadaveri.

Un altro obiettivo prosaico potrebbe essere l’imminenza delle elezioni Regionali in Lazio, regione legata ad avvistamenti di selvativi, circostanza nella quale sappiamo benissimo anche le fake news possono spostare dei voti, e aggiungendo all'”emergenza cinghiali” immagini scioccanti di cadaveri mutilati si può cercare di ottenere attenzione anche se la notizia riguarda una diversa regione.

In realtà le foto shock sono tratte da un portale di immagini scioccanti in stile Rotten (attenzioni: immagini fortemente disturbanti), archiviato qui e indicato come foto provenienti dalla Polonia e che descrivono un presunto cadavere sbranato dai lupi.

Conclusione

Le foto indicate come “Zona di Laterza, si presume un branco di cinghiali” sono in realtà state scaricate da Internet e munite di una didascalia mistificatoria e falsa.

