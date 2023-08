Zero fonti sull’età di Matteo Napoletano: Valentina Ferragni e le voci sul fidanzato minorenne

Sta prendendo piede una notizia totalmente infondata sull’età di Matteo Napoletano, il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni. I due sono usciti allo scoperto via social proprio in questi giorni, grazie anche ad alcune dichiarazioni della stessa Chiara Ferragni, che ha augurato tanta felicità alla sorella. Dopo le polemiche del passato in contesti decisamente diversi, come abbiamo osservato con un altro articolo, oggi tocca etichettare con “nessuna fonte” specifici rumors che tendono a fare disinformazioni su questioni delicate.

Non ci sono prove sulle illazioni riguardanti l’età di Matteo Napoletano, nuovo fidanzato di Valentina Ferragni

I tratti del viso del giovane, infatti, hanno indotto diversi utenti a sbilanciarsi in merito all’età di Matteo Napoletano. Qualcuno è arrivato ad affermare che si tratti di un minorenne, complice anche il post Instagram sarcastico della fidanzata. In realtà, al netto della sdrammatizzazione di Valentina Ferragni, le principali testate nazionali che hanno affrontato l’argomento si sono limitate ad evindenziare che il giovane avrebbe 22 anni. Ora, mese più o mese meno, ce ne passa dal dire che il ragazzo non abbia compiuto neppure 18 anni.

Da sempre, l’interno nucleo della famiglia composta da Fedez e Chiara Ferragni alimenta discussioni e polemiche spesso e volentieri evitabili. In questo specifico contesto, qualcuno ha pensato di prendersela con Valentina Ferragni per la scelta del nuovo fidanzato, ma come ribadito in più circostanze le accuse che le sono state rivolte in merito all’età di Matteo Napoletano non hanno fonti. Probabile che con il trascorrere dei giorni le ricerche delle varie riviste specializzate ci possano dare un ulteriore contributo sotto questo punto di vista.

Di sicuro, a prescindere da tutto, sarebbe il caso di rispettare la privacy delle persone, andando oltre il caso del fidanzato di Valentina Ferragni. Resta la mascherina “nessuna fonte” in merito ai rumors sull’età di Matteo Napoletano, in relazione a chi oggi tende a sbilanciarsi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.