Wimbledon esclude i tennisti russi e bielorussi, proteste dal Cremlino

Wimbledon esclude i tennisti russi e bielorussi, ed è una delle tante organizzazioni sportive e culturali che ha compiuto tale gesto.

Come abbiamo visto ai corridori Russi di qualsiasi Formula è consentito partecipare a competizioni agonistiche solo a patto di trovare una federazione e un team che li tesseri con altra bandiera, e solo finché rispettano i criteri di apoliticità della FIA, con un caso eccellente di un corridore scacciato dal team e privato della bandiera “estera” per un saluto romano.

A causa della partecipazione ad una gara di ginnastica di un atleta russo con indosso il simbolo dell’invasione Russa in Ucraina, la Z, ai ginnasti russi e bielorussi è interdetto l’accesso alle competizioni.

Al momento i russi sono fuori da molte occasioni internazionali, dall’Eurovision alle gare feline passando per le fiere del Libro.

Ed ora anche Wimbledon esclude i tennisti russi e bielorussi.

Il New York Times, cui la notizia è stata confermata da una fonte anonima, è stato il primo a rilanciare il bando di Wimbledon: ammessi senza bandiera e a titolo individuale ai tornei maschili (Atp) e femminili (Wta) del circuito, ai giocatori e alle giocatrici russe e bielorusse sarà impedita la partecipazione allo Slam di Londra

Riporta il Corriere della Sera, che rilancia le prime indiscrezioni e il comunicato successivo.

“Esprimiamo la nostra solidarietà all’Ucraina, condividiamo la condanna internazionale alle azioni illegali della Russia: dato il profilo dei Championships in Gran Bretagna e nel mondo, è nostra responsabilità limitare l’influenza della Russia in ogni modo possibile. Sarebbe inaccettabile acconsentire a far trarre al regime russo qualsiasi beneficio dalla partecipazione dei tennisti russi e bielorussi al torneo di Wimbledon di quest’anno”