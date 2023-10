WhatsApp non si apre e non funziona a tutti: rimedi ai problemi di oggi

Stanno girando tante segnalazioni, in queste ore, a proposito di un disservizio secondo cui WhatsApp non si apre e non funziona. Una questione particolarmente calda, che richiama in gioco la nota app di messaggistica dopo i messaggi vocali di dubbia origine di due settimane fa, a proposito del caso scommesse tra i calciatori. Effettivamente ci sono dei problemi e delle anomalie in corso, ma stando alle informazioni raccolte fino a questo momento, la soluzione potrebbe essere più semplice di quanto ci si possa aspettare.

Segnalazioni secondo cui WhatsApp non si apre e non funziona a tutti: cosa fare coi problemi di oggi

Dunque, se da un lato ci sono feedback secondo cui WhatsApp non si apre e non funziona a tutti, al contempo abbiamo possibili rimedi ai problemi di oggi più banali di quanto si possa credere. Nello specifico, sembrerebbe che disinstallando e reinstallando la stessa applciazione, ci si possa mettere alle spalle l’anomalia trapelata in modo improvviso oggi 24 ottobre. Indipendentemente dal fatto che disponiate di uno smartphone Android o di un iPhone.

Capita, di tanto in tanto, che emergano anomalie del genere. Spesso succede a causa del rilascio di un aggiornamento che evidentemente va in conflitto con determinati smartphone presenti sul mercato. In altre circostanze, invece, è impossibile risalire alla causa ufficiale del bug. Resta il fatto che, in questi minuti, più di un utente ha rilasciato commenti sui social facendo sapere che con la semplice procedura riportata in precedenza sia possibile tornare ad utilizzare la popolare piattaforma di messaggistica senza particolari patemi.

Del resto, anche a noi sono pervenuti messaggi secondo cui WhatsApp non si apre e non funziona oggi, ma al contempo ci sarebbero conferme sulla risoluzione dei problemi mediante la semplice reinstallazione della stessa applicazione. Vedremo se ci saranno ulteriori novità nella giornata di oggi qui in Italia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.