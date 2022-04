Whatsapp down giovedì 28 Aprile, tutti su Twitter a controllare

Se state provando a mandare messaggini su Whatsapp e vi restano bloccati con una spunta singola, non vi crucciate: è Whatsapp down anche oggi, 28 Aprile.

Potete, come tutti, andare su Twitter a lamentarvi che Whatsapp non funziona. Un’impennata di segnalazioni ha investito DownDetector negli ultimi quindici minuti, e per quanto è probabile domattina il disservizio sarà già rientrato, adesso ci sono solo segnalazioni di disservizio e battute.

Alle quali possiamo rispondere: no, Elon Musk non ha comprato Whatsapp per chiuderlo, tranquilli. È solo WhatsApp down.

AGGIORNAMENTO: Alle ore 23:10 circa i messaggi di prova che avevamo inviato ad inizio del Whatsapp Down sono stati ricevuti dal cellulare inviato. Continuano a pervenirci segnalazioni di disservizi, ma possiamo ritenere che siano strascichi del blocco principale, in risoluzione.

