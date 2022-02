USA: Prete sbaglia formula del battesimo, migliaia di sacramenti invalidi

Prete sbaglia formula del battesimo, migliaia di sacramenti invalidi: questa una storia reale, ancorché bizzarra.

Echeggia la trama del film “Immaturi“, commedia in cui un gruppo di ex amici, a distanza di anni, scopre di dover ridare la maturità perché un errore nella commissione ha invalidato tutti i loro titoli di studio da quel momento ad oggi. Ma è accaduto in salsa religiosa.

La storia parte dal sacerdote Andres Arango della parrocchia di San Gregorio a Phoenix. Sacerdote che per tutta la sua carriera ha battezzato con la formula “Noi vi battezziamo nel nome del Padre…” anziché “Io ti battezzo”.

Errore capitale: come spiegato dal Vescovo e come noto a tutti gli “addetti ai lavori”, le parole sono importanti.

Il Battesimo non è un atto della comunità verso il bambino (da cui il “Noi vi…”), ma un atto che il Cristo Redentore in persona compie per procura, avendone affidato il potere ai suoi vicari in Terra, i sacerdoti.

Il Cristo, prima persona singolare.

Non “i credenti”, prima persona plurale.

I problemi conseguenti

Esattamente come nel film “Immaturi”, considerando invalido il Battesimo, i “non battezzati” non fanno parte del corpo della Chiesa.

Tutti i sacramenti ricevuti successivamente sono invalidi, come ad esempio i matrimoni celebrati tra “non battezzati” risultano essere invalidi dal punto di vista religioso.

Ci sono dubbi sulle Comunioni assunte, ma nel dubbio si sconsiglia ai fedeli, che hanno ricevuto un intero sito internet con delle FAQ sul da farsi, di proseguire nelle attività legate al culto fino ad un nuovo battesimo.

Il sacerdote si è immediatamente dimesso, dichiarandosi pronto a fare il possibile per rimediare.

Resta ora il problema di rintracciare e ribattezzare tutti coloro battezzati da lui negli ultimi 26 anni.

