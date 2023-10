Siamo nel giorno del primo Maggio del 1985: la festa dei lavoratori ma anche di altro. Il contadino Đorđe Martinović, Serbo Kosovaro, si presenta in ospedale con una bottiglia nel sedere. Per essere precisi, una bottiglia di vetro infilata dal lato della base in profondità nel suo retto.

Il contadino dichiarerà dapprima di essere stato aggredito da due uomini Albanesi che per motivi sconosciuti avrebbero deciso di infilargli la bottiglia nel sedere, salvo poi cambiare idea e dichiarare che il bizzarro avvenimento era il frutto di un tentativo autoerotico. Il contadino avrebbe deciso di piazzare una bottiglia in cima a un palo (conficcato quindi nell’imboccatura) e sedercisi sopra in una matrioska di inserzioni.

Da questo punto in poi le cose non possono che peggiorare.

Uomo arriva in ospedale con una bottiglia nel sedere: causa centomila morti

Il sedere del contadino Martinović diventa così un vero e proprio affare di Stato: dopo che le autorità locali ebbero confermato la teoria della pratica autoerotica, Martinović e il corpo del reato furono trasferiti a Belgrado.

Lì Martinović diventa un vero e proprio martire: un team di medici da tutte le Repubbliche Jugoslave, sottovalutando la forza di gravità, dichiararono che ovviamente ci erano voluti almeno due uomini vigorosi pronti a infilare la bottiglia del retto del contadino, dando fuoco alle polveri della teoria del “Casus Belli” Albanese contro i Serbi.

All’incirca un mese dopo fu interpellato un medico sloveno, che confermò la dinamica ritenuta possibile e indicata dallo stesso Martinović: questi avrebbe incastrato la bottiglia su un palo per poi incastrarvi il sedere e, scivolando, se la sarebbe rotta direttamente nel retto.

Il caso fu chiuso senza ulteriori indagini, e Martinović, il suo sedere e la bottiglia furono rimandati a casa, ignari di tutto quello che sarebbe accaduto dopo.

Il seguito

Se parliamo di “balcanizzazione” è anche perché qualcuno si è infilato una bottiglia nel sedere nel momento storico sbagliato. La situazione nei Balcani era sempre stata esplosiva, con la forzosa convivenza di diversi popoli, spesso a denti stretti e tra reciproci malumori.

La teoria dell’agguato popolarizzò sulla stampa l’Etnonazionalismo, fino a quel momento sottaciuto ed ora divenuto esplosivo. Nei mesi e negli anni successivi una serie di fake news sempre più grottesche nacque dall’incidente Martinović.

Saltò fuori la teoria per cui gli aggressori erano un’intera famiglia Albanese che voleva costringere con la forza (e con una bottiglia) Martinović a vendere le sue terre, e tale teoria arrivò alla stampa, popolarizzando l’immagine di intere famiglie Albanesi armate di bottiglia pronte a scacciare i Serbi dalla loro terra un impalamento per volta.

Il termine non è casuale: rotta la diga del nazionalismo stampato, apparvero poemi dedicati all’impalamento del contadino serbo e illustrazioni dove i Serbi stessi venivano raffigurati come crocefissi alla presenza delle autorità ignave e con bottiglie emergenti dal sedere.

Nell’immaginario pittorico e letterario Serbo l’Albanese si fuse al Turco Ottomano ed a personaggi storici come Vlad l’Impalatore (fonte del personaggio letterario del Conte Dracula), ipotizzando che gli Albanesi, mediante ascendenze Turco-Islamiche avessero sviluppato un amore per la sodomia e le punizioni anali destinato a minacciare i destini rettali del popolo Serbo.

Il resto purtroppo diventa una pagina della storia dell’ex Jugoslavia tra Slobodan Milosevic e un sanguinoso conflitto da oltre 100mila morti e un numero incalcolabile di sfollati che ha cambiato per sempre il volto del Mediterraneo.

Anche perché qualcuno ha usato una bottiglia di troppo.

