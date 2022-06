Un cane salva un neonato dai rifiuti: “Abbaiava inesorabilmente”

Un cane salva un neonato dai rifiuti abbaiando inesorabilmente, fino ad attirare l’attenzione e assicurarsi che arrivi qualcuno per trarre il piccolo in salvo. È successo a Cebu, nelle Filippine, e il piccolo eroe si chiama Blacky.

Blacky stava bighellonando in cerca di cibo, quando in mezzo a una discarica ha avvertito il vagito del bambino. Così il cane è tornato sulla strada principale e ha iniziato ad abbaiare per attirare l’attenzione.

Fortunatamente lungo quella strada passava Junrell Fuentes Revilla a bordo della sua moto. Blacky ha iniziato a rincorrerlo, abbaiando fino a perdere il fiato. Junrell si è insospettito quando ha notato che il cane seguitava a stargli dietro per chilometri.

Il cane abbaiava inesorabilmente, in un modo diverso dal ringhiare di un cane infastidito, sembrava che avesse un disperato bisogno di dire qualcosa

A quel punto il motociclista si è fermato e ha pensato di dissetare l’animale, che tuttavia continuava a guardare dietro di sé. Junrell ha dunque deciso di farsi guidare, fino al luogo in cui Blacky voleva condurlo. Arrivato alla discarica, ha notato il fagotto con il bambino, fortunatamente ancora vivo.

Il motociclista non ha esitato ad allertare le autorità. Sul posto sono accorsi anche i volontari di Hope For Strays, che hanno appurato che Blacky non fosse un randagio.

Blacky è uno dei cani di una grande famiglia che vive in quei luoghi. Il padrone, Kuya Lyndon, è un uomo con difficoltà economiche. I volontari hanno donato alla sua famiglia un grande quantitativo di spesa per ringraziarlo di aver allevato quel cane eroe.

