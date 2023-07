Ultimi secondi prima dell’implosione del sommergibile Titan appena arrivato al Titanic: altro fake

Dobbiamo riscontrare ancora una volta la diffusione di un video che alimenta ulteriore disinformazione in merito all’implosione del sommergibile Titan, che secondo questo documento avrebbe ceduto proprio nel momento in cui il mezzo sarebbe arrivato al cospetto del Titanic. Una sorta di “effetto maledizione“, come quello che ha ispirato tanti film nella storia del cinema e che, implicitamente, rende più affascinante una vicenda che ha visto cinque persone perdere la vita.

Ancora precisazioni sull’implosione del sommergibile Titan, avvenuta ben prima dell’arrivo nell’area del Titanic

Alcune fake news di questo tipo hanno preso piede già la scorsa settimana, come vi abbiamo riportato tramite un altro articolo. In realtà, chi diffonde questi video non vuole far altro che ottenere qualche interazione in più, sfruttando l’enorme risonanza che c’è stata in giro per il mondo a proposito dell’implosione del sommergibile Titan. Se non altro, perché il film di Cameron ha fatto conoscere a tutto il globo la storia del Titanic, rendendola per certi versi leggendaria.

Proprio questo effetto leggenda, evidentente, sta inducendo alcuni creatori di contenuti a generare delle bufale sulla tanto discussa implosione del sommergibile Titan. Già, perché sfruttando video girati in occasione di missioni precedenti, qualcuno vuol farci credere che l’incidente sarebbe avvenuto proprio nel momento in cui il suddetto sommergibile sia arrivato nei pressi del Titanic. Nulla di tutto questo, perché come evidenziato in questi giorni anche da Il Messaggero, la tragedia si sarebbe consumata circa novanta minuti dopo l’immersione.

Al contempo, il mezzo necessita (o meglio, necessitiva) di circa quattro ore per raggiungere la profondità e la posizione in cui si trova il Titanic. Dunque, il montaggio che trovate su Facebook non mostra in alcun modo quanto avvenuto due settimane fa. Non serve essere dei geni in matematica per comprendere che l’implosione del sommergibile Titan non possa essere avvenuta al momento dell’arrivo nei pressi del Titanic, ma molto prima.

