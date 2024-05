Ulteriore malinteso su Al Pacino oggi: tra malattia e titoli che lo danno per morto

Stiamo assistendo ad un ulteriore malinteso su Al Pacino oggi, spaziando tra malattia e titoli che lo danno per morto. Si sta diffondendo in queste ore, sui social, la notizia della morte di Al Pacino a causa di titoli che, come ormai risulta essere per la stragrande maggioranza dei blog di informazione, traggono in inganno. L’informazione sul web sta prendendo questa strana piega, bisogna dire da diversi anni, che rischia di creare fake news.

Smettiamola con Al Pacino oggi: riscontri su malattia e titoli che lo danno per morto

Per fortuna, dunque, siamo ben distanti dall’annuncio su Sean Connery del 2020. Si fa leva come sempre su un titolo assolutamente ambiguo, che i meno attenti interpreteranno nella maniera errata. Questa volta la vicenda riguarda il noto attore hollywoodiano, Al Pacino, messo in prima pagina di alcuni blog con un titolo ingannevole. La sua immagine infatti è accostata alla tematica del cinema in lutto a causa della morte di un Premio Oscar.

Immediatamente si andrà a pensare, proprio perché c’è l’immagine di Al Pacino in evidenza, che sia stato lo storico attore a perdere la vita. Questo è quindi ciò che accade quando si notano fake news relative alla morte di personaggi famosi. Approfondendo invece l’articolo non si parla ovviamente della morte di Al Pacino, nonostante la sua immagine sia in prima pagina, ma quella di un altro personaggio di Hollywood, ossia Al Ruddy che è stato il produttore de Il Padrino, film che ha visto come protagonista proprio Al Pacino.

Chi però si sofferma solo al titolo di questo articolo, penserà alla morte di Al Pacino, creando poi la solita bufala che ormai è davvero un classico sui social. Qui il morto c’è davvero e risulta essere una grande perdita per il mondo del cinema, ma il problema è aver riportato la notizia con un titolo alquanto ingannevole, facendo credere ben altro.

Questo titolo infatti non ha fatto altro che alimentare la fake news della morte di Al Pacino. Come sempre consigliamo di leggere le notizie prima di poterle commentare, non solo, anche di approfondire le fonti per assicurarsi che siano reali. Insomma, stop ai titoli su Al Pacino oggi, creando ansia tra malattia e titoli che lo danno per morto.

