Twitter aggiunge menù per segnalare la disinformazione COVID19: sperimentazione in USA

Twitter aggiunge menù per segnalare la disinformazione COVID19: sono brutte notizie per i novax e i negazionisti di tutto il mondo, e si parte proprio dagli USA.

Negli USA solo il 51% dei cittadini è completamente vaccinato e questo ha un fortissimo impatto sulle terapie intensive.

Cosa che genera polemica verso quello che viene percepito dalla popolazione come una situazione fomentata dall’antivaccinismo militante, e spinge i Social sul piede di guerra.

O meglio, ancor più del solito.

Da oggi quindi Twitter sperimenta un menù apposito per le segnalazioni relativi alla disinformazione relativa a COVID19 ed alla campagna vaccinale

🚨 Twitter now has a tool for REPORTING COVID-19 MISINFORMATION. How it works:

1) Report tweet

2) Choose “It’s misleading”

3) Choose “Health”

4) Choose “COVID-19 information” pic.twitter.com/cCMRkJWGov

— Katie Mack (@AstroKatie) August 20, 2021