Tregua umanitaria a Gaza per il vaccino antipolio, ma i novax non concordano

In questi giorni si sta tenendo una tregua umanitaria a Gaza per il vaccino antipolio: tre giorni sotto il patrocinio dell’UNICEF per cercare di arginare gli effetti secondari ma non meno brutali della guerra: laddove infatti ci sono condizioni di vita precarie tornano le malattie.

Come la Polio: nonostante questo abbiamo account di novax, autodichiaratisi “contro i vaccini e il woke” che dichiarano la tregua una fake news e parlano di “vaccini rifiutati e poco sicuri”. Entrambe grossolane fake news.

Che la tregua sia precaria, purtroppo lo sappiamo tutti, e il successo della vaccinazione (che dovrebbe raggiungere il 90% dei bambini per la piena efficacia) dipende dalla capacità di mantenere i tre giorni di tregua.

Oggi siamo al secondo giorno, e se la tregua reggerà siamo a metà dell’opera.

Mancano acqua pulita e accesso a strutture mediche, quindi la Poliomielite di tipo 2 ha fatto il suo ritorno trionfale.

Contrariamente a quanto asserito dall’autore del testo inoltre, l’ONU ha dichiarato che il vaccino usato è il nOPV2, un vaccino di nuova concezione creato proprio per superare il rischio (minimo, esagerato come sempre dalla comunità novax) di diffusione di poliomielite come mutazione del virus indebolito usato nel precedente OPV.

Caso, ripetiamo, assai raro e sicuramente meno frequente della diffusione in vivo in condizioni igieniche precarie. Peraltro, tali casi si verificano perlopiù in una popolazione scarsamente immunizzata.

La discussione sui profili di sicurezza dell’OPV, comunque elevati, viene quindi del tutto cancellata dal fatto che il vaccino inviato a Gaza il nOPV2, creato per superare anche questo blando rischio.

I benefici superano quindi di molto i rischi: e i novax si dimostrano pronti a spargere fake news su tutto: anche sulla guerra.

