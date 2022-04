Tre copie di The Sims sono qualcosa che non ti aspetteresti di trovare in nessun luogo. Un antico adagio dei collezionisti duri e puri dice che il collezionista compra sempre tre copie di ogni oggetto: una da usare e sfruttare, una da collezionare intonsa ed una da esporre o vendere.

Potremmo ipotizzare che un accanito “gamer”, un giocatore, abbia comprato tre copie del gioco di simulazione di vita “The Sims” per lo scopo.

Oppure potremmo dar seguito al surreale comunicato della FSB, l’agenzia di Intelligence Russa, che ha stilato un elenco del kit del perfetto Terrorista. Qualcosa che farebbe scendere una lacrima di commozione al compianto Mario Magnotta, bidello de L’Aquila oggetto di scherzi telefonici che in un momento di rabbia espresse ad alta voce l’intenzione di “iscriversi ai terroristi”

Comunicato dal quale scopriamo che il kit del perfetto “terrorista ucraino neonazista” comprende:

Una foto di Adolf Hitler stranamente intonsa da appendere ad un paio di casse da PC deliziosamente vintage (di quelle che useresti con un vecchio monitor a tubo catodico per non avere disturbi e striature nei colori); una parrucca da sciantosa color verderame rancido; una serie di libri firmati dalla sigla anonima di un collettivo Telegram (cosa che genera echi dell’Homer Simpson che scrive abitualmente lettere ai film famosi, chiedendo ad esempio a “Trappola di Cristallo” se conosce “Mad Max”); una busta stile Despar; una copia del Mein Kampf, intonsa, circondata da magliette con le svastiche fresche di bucato (o nuove della misteriosa “Despar dei terroristi”); Tre copie di The Sims, il gioco di simulazione, comprese di DLC regolarmente acquistati.

A questo punto la surreale scena del crimine ha suscitato l’ilarità della Rete, rendendo il complotto per uccide giornalista televisivo russo Vladimir Solovyev meno probabile agli occhi dei Cibernauti.

Tre copie di The Sims nel kit del perfetto terrorista Ucraino (secondo i Russi)

Il sospetto di tutti, a questo punto, è che una mano maldestra abbia ricostruito la surreale scena del crimine, piantando effigi naziste compatibili con la propaganda del Cremlino che vede gli Ucraini come “fascisti da denazificare a prescindere”, firme di collettivi Telegram ma male interpretando la necessità di piazzare delle “SIM” come quelle solitamente usate dai terroristi per comunicare.

Dove per “SIM”, in questo caso, si dovrebbero intendere le SIM dei cellulari e non tre copie di un videogame.

And in these pictures from the raid we have a “Ukrainian neo-Nazi starter pack” courtesy of the FSB pic.twitter.com/5FSvpze1lG — Francis Scarr (@francska1) April 25, 2022

Naturalmente, i servizi segreti Ucraini negano il surreale attentato, mentre la stampa Russa insiste aggiungendo altri bersagli dei terroristi Ucraini.

Che la prossima volta potrebbero passare direttamente ai grossi calibri. Come Cyberpunk 2077.

