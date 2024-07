Tornano le voci sulla fidanzata di Joao Felix che lo ha tradito con Pedro Porro

Stanno tornando prepotenti le voci sulla fidanzata di Joao Felix, che lo avrebbe tradito con Pedro Porro dopo che l’attaccante con esperienze al Barcellona e all’Atletico Madrid ha fallito il calcio di rigore decisivo agli Europei del 2024. Quello che, per intenderci, ha portato all’eliminazione del Portogallo contro la Francia, nonostante la squadra di Cristiano Ronaldo abbia fatto decisamente di più nei 120 minuti rispetto agli avversari. Poi i transalpini sono caduti contro la Spagna in semifinale, ma quella è un’altra storia.

Ancora voci sulla fidanzata di Joao Felix che lo avrebbe tradito con Pedro Porro: solo smentite in questi anni

Come abbiamo osservato a proposito delle presunte dimissioni di Spalletti alcuni giorni fa, spesso e volentieri eliminazioni concetti da tornei del genere alimentano fake news che non possiamo assolutamente ignorare. Se da un lato il CT della Nazionale italiana appare fermamente convinto di andare avanti con il progetto che ci porta ai Mondiali del 2026, al contempo oggi 10 luglio è fondamentale tornare sui rumors che parlano in modo inappropriato della fidanzata di Joao Felix.

Come è stato riportato da altre fonti in passato, due protagonisti su tre di questo fantomatico triangolo amoroso hanno già smentito le indiscrezioni di gossip. Qualcuno, evidentemente, puntando il dito contro Joao Felix per la recente eliminazione del Portogallo dagli Europei, evidentemente ha ritenuto opportuno dare nuovamente spazio a queste illazioni. Con tutti i danni di immagine connessi per coloro che sono stati citati nella vicenda.

La stessa fidanzata di Joao Felix, non confermando i rumors inerenti la fantomatica relazione con Pedro Porro, ha affermato in passato che eventualmente non sarebbe così ingenua da farsi beccare in pubblico. In ogni caso, sia lei sia il finto “amante” hanno affermato di essere semplicemente amici e nulla di più, mentre il giocatore l’anno scorso al Barcellona ha sempre preferito non esporsi sulla vicenda.

