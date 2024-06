Dimissioni di Spalletti da CT dell’Italia e Nazionale ad Allegri o Ranieri: bufale anche su Gravina

In alcuni casi sono bufale, in altre scherzi, ma le tante voci sulle dimissioni di Spalletti da CT dell’Italia stanno innescando anche indiscrezioni correlate, come quelle che vogliono la Nazionale subito nelle mani di Allegri o addirittura Ranieri. Nonostante quest’ultimo abbia annunciato il ritiro dopo la miracolosa salvezza ottenuta con il Cagliari, in tanti pare vogliano ignorare la realtà dei fatti. Dando per scontato, tra le altre cose, che anche Gravina rinuncerà ai suoi incarichi nella Federcalcio italiana.

Non ha senso parlare di dimissioni di Spalletti da CT dell’Italia e Nazionale nelle mani di Allegri o Ranieri: storie inventate anche su Gravina

Del resto, la scia emotiva dopo la cocente eliminazione della nostra Nazionale dagli Europei per mano della Svizzera, tra le altre cose dopo una prestazione davvero difficile da commentare, fa ancora rumore. Soprattutto sui social. In passato, sul nostro sito, abbiamo già osservato con altri articoli come si possano creare facilmente delle fake news in un contesto del genere. Come accennato in precedenza, in determinate circostanze potremmo parlare di post ironici, ma evidentemente lo scherzo non viene accolto come tale da una certa percentuale di utenti.

Certo, ci aspettano giorni caldi e non si escludono provvedimenti per quanto visto in Germania nel corso delle ultime due settimane, ma allo stato attuale parlare di dimissioni di Spalletti da CT dell’Italia e Nazionale ad Allegri o Ranieri ha davvero poco senso. Nessuna dichiarazione ufficiale in merito e totale assenza di segnali che lascino credere si stia andando effettivamente in questa direzione.

In un contesto del genere, occorre mettere nel pentolone anche le tante bufale anche su Gravina. Come accennato a proposito delle fantomatiche dimissioni di Spalletti, anche qui non abbiamo alcun segnale a supporto di queste tesi. Insomma, al momento della pubblicazione del nostro pezzo non esistono riscontri sulla Nazionale affidata da subito ad Allegri o addirittura a Ranieri.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.