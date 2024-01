Subito annunci su dimissioni di Mazzarri dal Napoli, ma le cose non stanno così

Il calcio, si sa, può essere un grandissimo veicolo di fake news e così nel giorno in cui diventa virale un finto commento di Alessandro Bastoni sul caso da moviola di ieri durante Inter-Verona, bisogna prendere atto anche della bufala sulle dimissioni di Mazzarri dalla carica di allenatore del Napoli. La sconfitta degli azzurri sul campo del Torino è stata pesantissima, al punto che ora tutti si aspettano provvedimenti da parte del presidente De Laurentiis. Troppo rumoroso il KO giunto domenica pomeriggio, condito dal pesante cartellino rosso del neo arrivato Mazzarri.

Zero conferme sulle dimissioni di Mazzarri dalla carica di allenatore del Napoli oggi

Detto questo, cadere in fake news non è il caso, facendo ulteriore rumore in un ambiente già teso di suo. Anzi, bisogna evidenziare che nei mesi scorsi ci siano già state diverse notizie non confermate sul mondo Napoli, come abbiamo avuto modo di constatare a settembre a proposito di Osimhen. Come detto, in giornata è già diventato emblematico un finto commento di Bastoni, il quale avrebbe risposto con sarcasmo alle considerazioni del moviolista Marelli, esternate dopo l’anticipo di ieri a DAZN.

Le cose non stanno così, visto che il difensore dell’Inter non si è pronunciato pubblicamente sul caso che lo ha visto protagonista nel match di sabato con il giocatore Duda del Verona. Così come è giusto evidenziare che, allo stato attuale, non ci siano segnali sufficienti per pensare alle potenziali dimissioni di Mazzarri nelle vesti di allenatore del Napoli. Difficile capire in quale direzione andranno le prossime valutazioni societarie, ma la posizione del tecnico non pare in discussione.

In attesa di capire cosa succederà in casa Napoli dopo la grave sconfitta maturata in casa del Torino, sarebbe il caso di smettere di parlare delle presunte dimissioni di Mazzarri, visto che al momento non ci sono riscontri in merito.

