Tornano caldi i dubbi sulla causa morte di Brittany Murphy: cosa sappiamo oggi

Sono tornati improvvisamente “di moda” i dubbi sulla causa morte di Brittany Murphy, con la necessità di un riepilogo su cosa sappiamo oggi. Sui social si parla nuovamente della morte di Brittany Murphy, attrice scomparsa appena all’età di 32 anni il 20 dicembre del 2009. C’è sempre stato un alone di mistero su questa morte, ufficialmente avvenuta a causa di una polmonite aggravata da una seria anemia.

Affrontiamo i dubbi sulla causa morte di Brittany Murphy: cosa sappiamo fino a questo momento

Un’altra donna al centro di un approfondimento, dunque, dopo aver parlato degli ultimi aggiornamenti sui funerali di Giulia Cecchettin. Si sta parlando nuovamente sui social della morte di Brittany Murphy, ma attualmente le notizie non hanno ancora trovato una certezza. Cosa si sa a riguardo? Il giorno del 20 dicembre del 2009 Brittany Murphy è stata trovata dalla madre priva di sensi nella vasca da bagno.

Gli operatori sanitari non sono riusciti a salvarla e l’autopsia ha poi rivelato il decesso avvenuto a causa di una polmonite acuita da un grave stato anemico. Molti scettici sono convinti che sotto ci sia ben altro, con la figura del marito Simon Monjack ad essere in un certo senso legata a questa morte prematura. Infatti ai tempi Brittany aveva già accusato qualche difficoltà respiratoria, ma il marito le avrebbe consigliato di non farsi curare da un medico.

Poco dopo è avvenuto questo decesso, con Simon Monjack che in poco tempo ha fatto sparire tutte le finanze della moglie. Una posizione considerata ambigua, ma il caso ha poi voluto che appena cinque mesi dopo la scomparsa di Brittany, anche il marito sia stato trovato morto sempre per colpa di una polmonite. Una strana coincidenza che ha fatto emergere la tesi della presenza di un fungo o batterio diffusosi nel loro appartamento.

In realtà non sussistono conferme a riguardo, la morte di Brittany Murphy è ancora avvolta nel mistero. L’attrice probabilmente avrebbe potuto salvarsi curando i sintomi prima del decesso, ma anche in questo caso è difficile dare una certezza. Questo è ciò che si consce su questa vicenda che ha incuriosito negli ultimi giorni tanti utenti sui social. Brittany Murphy era nel pieno della sua carriera lavorativa e purtroppo è scomparsa troppo presto. Vedremo se un giorno verranno sciolti i dubbi sulla causa morte di Brittany Murphy.

