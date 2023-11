Confusione sulla data dei funerali di Giulia Cecchettin e motivi del ritardo

Si fa tanta confusione, in questi giorni, a proposito dei funerali di Giulia Cecchettin. Tra date scritte a caso da alcuni giornali, oltre che da tanti utenti sui social, fino ad arrivare ad ipotesi fantasiose sulle ragioni che stanno determinando un ritardo per certi versi inaspettato sull’ultimo saluto da riservare alla ragazza, occorre chiarire alcuni concetti. Esattamente come riportato ieri a proposito del libro rinvenuto accanto al corpo della vittima, infatti, il rischio che prenda piede una letteratura romanza dei fatti è elevato.

Tanti errori a proposito della data per i funerali di Giulia Cecchettin e ragioni del ritardo accumulato

Senza girarci troppo intorno, possiamo dire che i funerali di Giulia Cecchettin non saranno imminenti. Secondo le informazioni apprese dall’avvocato di famiglia, infatti, è necessario effettuare dapprima l’autopsia sul suo corpo, prima di restituirlo una volta per tutte alla famiglia per l’ultimo saluto di parenti ed amici. Allo stato attuale, pare che gli esami del caso potranno essere effettuati solo nei primi giorni di dicembre, anche se al momento non trapelano date definitive sotto questo punto di vista.

Non sono note le ragioni che hanno portato allo slittamento dell’autopsia, mentre non ci sono dubbi sul fatto che questo step sia fondamentale e propedeutico prima che si possa procedere coi funerali di Giulia Cecchettin. In tanti stanno cercando di ottenere informazioni sotto questo punto di vista, anche perché come ormai noto a tutti la sua storia ha profondamenta colpito l’opinione pubblica nel nostro Paese. L’invito che facciamo a tutti i nostri lettori è di non alimentare false notizie (o non confermate ufficialmente) sulle prossime fasi alle quali andremo incontro.

A prescindere dalla data per i funerali di Giulia Cecchettin, presumibilmente fissata a metà dicembre, è probabile che si terranno presso la Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Nei prossimi giorni avremo le idee più chiare.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.