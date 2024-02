Tornano anche le preghiere per Bruno Molina, ma la storia del bambino è non verificabile

Si parla di una notizia tornata ad essere virale e che riguarda le preghiere per il bambino Bruno Molina. Sta accadendo, molto spesso, che sui social ritornano ad essere di grande tendenza notizie del passato o le classiche catene di sant’Antonio volte semplicemente ad avere qualche like o visualizzazione in più della pagina in questione.

Stanno tornando le preghiere per Bruno Molina, ma la storia del bambino è quasi da leggenda

Come riportato sei mesi fa, è tutto non dimostrabile. Non è la prima volta che si diffonde su Facebook ed altri social questa richiesta di preghiere per il bambino Bruno Molina, era già accaduto lo scorso anno. Come quindi evidenziato in un nostro vecchio articolo, la notizia non è assolutamente chiara e non c’è alcuna certezza che la storia di questo bambino sia reale.

Il fatto che sia tornata virale sui social, raccontando quindi sempre la stessa vicenda, lascia ancor più pensare a come si stia parlando di una notizia non vera. Si chiede, su questo post, di pregare non solo per il piccolo Bruno di due anni, ma di condividere il post in questione sui vari gruppi di chiesa presenti su Facebook.

Insomma la più classica catena di Sant’Antonio a cui siamo abituati da tempo e che serve principalmente per aumentare visualizzazioni e like, nulla che attesti come la storia di questo Bruno Molina, sia effettivamente reale.

Si sfrutta l’empatia delle persone, in questo caso mettendo in evidenzia l’immagine di un bambino sofferente, per far crescere pagine social ed avere più interazioni possibili. Il metodo è sempre lo stesso e purtroppo sono tantissimi gli utenti che contribuiscono a far lievitare il flusso di interazioni su notizie di questo tipo.

La catena di preghiere per il bambino Bruno Molina è tornata ad essere virale, ma si parla di un post dello scorso anno a cui non si può attualmente dare credito. Meglio quindi approfondire notizie di questo genere, prima di pubblicare su pagine social o condividerle sui propri profili Facebook.

