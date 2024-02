Torna la catena “Mentre guidavo lungo la strada, vidi un seggiolino per bambini”

Sta tornando la catena “Mentre guidavo lungo la strada, vidi un seggiolino per bambini“. Bisogna prestare sempre molta attenzione a ciò che circola sul web e nello specifico sui social, questo perché a volte vengono proposte a più riprese bufale vecchie che ritornano ciclicamente a far parlare di sé. In queste ore, ad esempio, sta nuovamente prendendo piede sui social la bufala del seggiolino per bambini abbandonato lungo la strada. Ne abbiamo parlato anni fa.

Rianalizziamo la catena “Mentre guidavo lungo la strada, vidi un seggiolino per bambini”

Si parla di messaggi che non hanno alcun tipo di riscontro reale e che su Facebook trovano pane per i loro denti. Infatti il problema emerge dal fatto che ci sia questa condivisione serrata pensando ad una notizia vera, come questo messaggio di allarme per invitare gli utenti a fare attenzione sulle nuove tecniche utilizzate dai ladri e criminali per fregare principalmente, in questo caso, gli automobilisti.

Come spiegato più nel dettaglio in questo vecchio articolo, la bufala del seggiolino per bambini abbandonato lungo la strada ha creato in passato qualche allarmismo. Diversi utenti infatti l’hanno già condivisa ed in queste ore è ritornata semplicemente virale, ma è una fake news di cui si è parlato abbastanza in passato. In breve si focalizza sulla presunta nuova tecnica utilizzata dai criminali per adescare gli automobilisti e poi derubarli.

Qui si posiziona un seggiolino per bambini lungo la strada con una coperta, in modo da insospettire l’automobilista che avrà l’impulso di fermarsi per capire effettivamente se c’è un bambino abbandonato e poi entrano in scena i criminali che derubano il malcapitato. Un messaggio che addirittura si dice di essere stato condiviso sui social dalle forze dell’ordine, ma chiaramente non è così.

Si tratta di una bufala a tutti gli effetti e che fa leva sul creare allarmismo, sono cose insomma che attirano molto l’attenzione degli utenti e sono tantissimi che cascano in questo tranello, condividendo senza pensarci su due volte una notizia che risulta essere solo falsa. Ignorate pure la catena “Mentre guidavo lungo la strada, vidi un seggiolino per bambini”

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.