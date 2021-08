Titolo durissimo di Libero contro i novax (e i follower non la prendono bene)

In data 31 agosto 2021, la prima pagina della versione cartacea del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti ha decisamente spiazzato molte persone, con questo titolo:

“Superato il limite – CRIMINALI NO VAX”

“Aggredito un altro giornalista, minacce a Bassetti, previste manifestazioni anti-Green Pass in 54 stazioni: dovevamo capire chi rifiuta il vaccino. Abbiamo capito che sono pericolosi”.

Un duro e inequivocabile affondo contro i No-Vax, in relazione ai recenti episodi di aggressione (non solo verbale) ai danni di alcuni giornalisti durante le loro manifestazioni, ma anche alle minacce nemmeno tanto velate rivolte a scienziati come Matteo Bassetti. Considerando che la galassia negazionista, composta da no vax, no green pass, no mask viene sistematicamente “coccolata” dalla politica in generale, ma in particolare dalla destra sovranista (e non solo in Italia), il titolo di Libero ha sorpreso molti, anche e soprattutto i suoi follower, che a giudicare dai commenti sembrano non averlo proprio digerito. Vi riportiamo alcuni commenti tratti dal post della pagina Facebook ufficiale di Libero che riportava lo screen della prima pagina del quotidiano:

Cambiate nome al giornale da “Libero” a “Servo” Titoolo criminale, diffamatorio e inneggia l’odio. Denunciamo. Meglio che cambiate anche il nome del giornale. Che bel titolo da criminali! Giornale da quattro soldi Un altro giornale per pulirsi il deretano una volta defecato!! Ormai anche Sallusti si è allineato al pensiero unico!! FATE SCHIFO!! Obiettori di coscienza pericolosi? Perché non la pensano come la massa di pecore. Vergogna voi e il vostro giornale. Quella gente se fosse stata pericolosa, sarebbe scesa con i fucili. Vergogna dittatori assassini. Criminali siete voi giornalisti che raccontate palle ogni giorno per denigrare e discriminare chi la pensa diversamente da voi ,ci avete rotto il cazzo voi tutti venduti alle case farmaceutiche ora basta. Vi siete genuflessi al potere anche voi. Che disgrazia Sallusti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.