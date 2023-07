Threads parte domani in America, ma non in Europa

Threads parte domani in America, ma non in Europa: Elon Musk almeno manterrà l’esclusiva del social basato sul microblogging da una parte del mondo. Infatti Threads, il social network che nelle intenzioni di Zuckerberg avrebbe dovuto rivaleggiare con Twitter, è pronto al lancio solo negli Stati Uniti.

Ovviamente, il motivo è la differenza di normative sulla Privacy: Threads è pronto per le normative americane, ma non per il GDPR.

Un po’ come per la querelle su ChatGPT, sottoposto a provvedimento di limitazione, chiuso da Altman in Italia per evitare sanzioni e poi riaperto con nuove garanzie, anche Threads dovrà prima organizzarsi.

Secondo la Commissione Irlandese per la Protezione Dati (DPC) infatti le ultime comunicazioni intercorse tra loro e Meta riportano la compagnia non è pronta al lancio, e quindi questo sarà rimandato.

Di quanto? Non lo sappiamo.

Cosa comporta questo? Che l’utente Europeo per un po’ dovrà restare con un Twitter ormai problematico a causa della bizzarra gestione di Elon Musk degli “utenti certificati” (ormai liberi di comprarsi la credibilità necessaria all’essere spammer di successo per otto dollari) e la battaglia contro le AI e il “Data Scraping” che di fatto ha reso Twitter stesso malagevole da usare per i “non paganti”.

Certo, ricordiamo che Threads è un progetto interoperabile con Mastodon, e su Mastodon in fondo ci siamo andati anche noi.

Al momento quindi potreste considerare Mastodon come luogo da visitare per placare la vostra sete di novità.

