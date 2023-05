Tesi sull’orsa Jj4 innocente: prime reazioni della famiglia di Andrea Papi

Si parla con insistenza dell’orsa Jj4 innocente. Continua a tenere banco il futuro dell’orsa Jj4, vista fino ad ora come responsabile della morte del runner Andrea Papi, anche perché lo scenario sembra essere cambiato dopo la perizia veterinaria forense. I medici Cristina Marchetti e Roberto Scarcella hanno infatti notato come le impronte dei denti ritrovate sul giovane runner non siano quelle dell’orsa Jj4, che quindi risulterebbe innocente.

Prende piede l’ipotesi sull’orsa Jj4 innocente: prime reazioni della famiglia di Andrea Papi in queste ore

Occorre dunque integrare quanto riportato nella giornata di ieri coi primi esami del caso, viste le voci sull’orsa Jj4 innocente. Dall’ultima perizia veterinaria forense è emersa questa disparità tra i canini dell’orsa ed i segni ritrovati sul corpo di Andrea Papi, quest’ultimi infatti apparterrebbero ad un orso di sesso maschile. L’ossatura dell’orsa femminile è di dimensione inferiore rispetto all’orso, non ci sarebbe quindi alcun riscontro con quanto invece notato sul corpo del runner ucciso che presentava segni di una dentatura decisamente più grande.

Dopo quindi quanto emerso da questa nuova perizia veterinaria forense la Leal, la Lega antivivisezione, chiede la liberazione immediata dell’orsa e le dimissioni del Presidente Maurizio Fugatti. Ricordiamo come il 25 maggio la sezione unica del Tar di Trento deciderà le sorti dell’orsa Jj4 che si ritrova dal 18 aprile ad essere rinchiusa presso il centro faunistico del Casteller a Trento Sud.

Spetterà ai giudici decidere se poter ripristinare le ordinanze di abbattimento disposte dal governatore Maurizio Fugatti, che sono state sospese, oppure disporre un trasferimento all’estero da parte dell’animale. Nel frattempo i genitori di Andrea Papi sono rimasti stupiti da questo nuovo esito e vogliono prendere le distanze da questa nuova ricostruzione. Ciò non toglie però che la loro volontà sia sempre stata quella di non abbattere l’orsa Jj4, la famiglia di Andrea si è sempre mostrata contraria all’ordinanza emanata da Fugatti. Vedremo se ci saranno ulteriori risposte sull’orsa Jj4 innocente.

