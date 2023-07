Terzo rilancio su Kata ritrovata a Firenze e terza cantonata sulle ultime notizie

Stiamo assistendo oggi 19 luglio al terzo rilancio di una notizia mai verificata, in merito alla piccola Kata ritrovata a Firenze. Esattamente come avvenuto in occasione del nostro ultimo intervento a tema, senza dimenticare la volta precedente, tocca fronteggiare a conti fatti una serie di post social palesemente acchiappaclick, che ci rimandano ad ultime notizie senza fonte. Indipendentemente dal fatto che si provi ad annunciare la chiusura felice o tragica della vicenda, a noi cambia poco.

Riprende piede la voce sulla piccola Kata ritrovata a Firenze: terzo errore sulle ultime notizie

In questo caso specifico, il malinteso che ha portato diversi utenti a credere alla storia relativa alla piccola Kata ritrovata a Firenze nasce da TikTok. Si tratta di video che forniscono semplicemente un aggiornamento sulle indagini, ma che, al contempo, presentano un’immagine di anteprima che non lascia molto spazio a dubbi ed incertezze. Già, perché collocare in copertina l’annuncio di una tragica svolta, aggiungendo che non ci sarebbero più speranze di ritrovarla, appare una chiare scelta strategica.

Si prova a lasciar credere che il corpo della bambina sia stato rinvenuto senza vita, ma a conti fatti è solo la terza cantonata in merito alle ultime notizie. Vedere per credere quello che si trova questo mercoledì su TikTok, mentre a noi non resta altro da fare che smentire i rumors odierni. Certo, nessuno nega che ogni senza un passo concreto per il ritrovamento della bambina faccia calare le speranze della famiglia, ma questo non vuol dire che tutti si possano sentire in diritto di pubblicare qualsiasi cosa all’interno di queste piattaforme.

Occhio ai video TikTok come quello che circola da ieri. Purtroppo non ci si rende conto che parlare della piccola Kata ritrovata non faccia altro che ostacolare le ricerche, visto che in tanti potrebbero ormai considerarla morta. Invece no, perché ad oggi non si hanno conferme in merito.

