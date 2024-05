Terzo rilancio su Jason Statham morto: film ed incidente dell’attore inventato oggi

Ulteriore rilancio di voci assolutamente prive di fonti a proposito di Jason Statham morto. Non si capisce per quale ragione l’attore oggi si trovi al centro di fantomatici annunci che parlan della sua dipartita, concentrandosi in alcuni casi su un presunto incidente e, in altri, su un film che non è neppure in produzione. Fondamentale fare il punto della situazione per capirci qualcosa di più, ma soprattutto per chiarire punti fondamentali sullo stato di salute di un attore che fa parlare molto di sé anche qui in Italia.

Ennesimo rilancio su Jason Statham morto: chiarimenti su film ed incidente dell’attore oggi in Italia

Una bufala dietro l’altra a proposito dell’attore, se pensiamo che pochi giorni fa abbiamo trattato sulle nostre pagine la seconda ondata di notizie false sul suo conto. Per farvela breve, oggi 26 maggio occorre fare i conti con il terzo rilancio su Jason Statham morto. In un contesto simile, stiamo osservando sui social che di volta in volta vengono menzionati film ed incidente dell’attore, puntando su dettagli totalmente inventati. Chiaro l’intento di attirare l’attenzione degli utenti in modo non corretto.

Buona parte delle recenti fake news gravitano attorno ad un film che non è stato neppure progettato, vale a dire Death Race 6. Si tratta di una finta pellicola che, stando a quanto raccolto tramite un video pubblicato su Youtube, potrebbe essere in uscita nel 2025, coinvolgendo proprio l’attore in questione. Nulla di tutto questo, visto che non esistono riscontri in merito. Possibile che si sfruttino foto associate a questa bufala per menzionare il possibile incidente dell’attore.

Noi, invece, smentiamo con forza tutti le indiscrezioni relative a Jason Statham morto. Nessun film relativo a Death Race 6 nel 2025, ma soprattutto nessun incidente fatale per l’attore registrato nelle ultime ore, come abbiamo constatato consultando i suoi canali social e le principali fonti americane che di solito seguono queste vicende più da vicino.

