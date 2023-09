Terremoto ai Campi Flegrei, l’audio sulle chat: “Il vulcano si sta svegliando, evacuate”, ora rischia la denuncia

Le notizie sul terremoto ai Campi Flegrei stanno tenendo gli abitanti col fiato sospeso, con segnalazioni che arrivano da Napoli, Pozzuoli, Bacoli e dintorni. Come in ogni evento di grossa portata, l’occasione si è presentata ghiotta per un anonimo che su diverse chat ha diffuso un vocale in cui segnala la prossima eruzione del vulcano. La segnalazione arriva dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ed è stata ripresa dalla Polizia Postale.

Terremoto ai Campi Flegrei: “Il vulcano si sta svegliando”

Come detto in apertura, la segnalazione arriva dal sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni il quale, sulla sua pagina social, scrive quanto segue:

Da giorni sentivo voci su un messaggio vocale che girava tra la popolazione tramite alcuni social. Questa mattina è arrivato anche a me, e devo dire che il contenuto dell’audio è davvero delirante. Un messaggio vocale in cui si accenna addirittura ad “assemblee speciali”, alle quali evidentemente non sono stato invitato, durante le quali “qualcuno” avrebbe consigliato ai dipendenti comunali di preparare uno zaino per un’imminente evacuazione.

La voce, dunque, riferisce che la sua fonte sarebbe interna all’amministrazione locale, nello specifico “un amico che lavora al Comune di Pozzuoli”. L’allarme non ha alcun fondamento, come specifica Marcovalerio Cervellini della Polizia Postale sulla sua pagina social, dove scrive che l’audio è anche finito sul profilo di “un’utente molto attiva su TikTok nel diffondere fake news“.

L’autore rischia la denuncia

Luigi Manzoni, nella sua nota, scrive:

Sono mesi che invito ad ascoltare solo le fonti ufficiali, che sono le uniche in grado di dare le giuste informazioni. Il bradisismo è un fenomeno che dobbiamo affrontare con l’attenzione che merita, ma senza allarmismi ingiustificati. Pertanto, la prossima settimana consegnerò alle forze dell’ordine il vocale e procederò a sporgere un esposto per procurato allarme contro l’autore del messaggio, al momento ignoto. Non ho intenzione di consentire a nessuno di alimentare le comprensibili paure dei miei concittadini, ed impedirò a chiunque, con i mezzi a mia disposizione, di diffondere falsità su una questione tanto delicata. Invito tutti coloro che hanno ricevuto quel messaggio a non inoltrarlo e a continuare ad informarsi solo ed esclusivamente tramite i canali ufficiali.

Manzoni, ancora, in un’altra nota rassicura che “non c’è alcun pericolo nel caso di eventi sismici o di sciami di questa entità” e promette una tempestiva comunicazione sui prossimi sviluppi.

Marcovalerio Cervellini scrive che l’autore dell’audio sarebbe “un uomo con accento napoletano”, ma per il momento lo sconosciuto resta tale.

Come consigliato da Manzoni e spesso da noi con il nostro servizio, per tutte le comunicazioni è più accurato consultare i canali ufficiali delle istituzioni e delle autorità, senza affidarsi a comunicazioni diffuse sui social e sulle chat da personaggi sconosciuti che fanno riferimento a fonti non meglio specificate. Il rischio è sempre quello di incorrere in una denuncia per procurato allarme.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.