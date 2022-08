Tante segnalazioni per Giorgia Meloni dopo aver pubblicato il video dello stupro di Piacenza

Giorgia Meloni è finita nel mirino degli utenti social per aver condiviso il video dello stupro di Piacenza semplicemente per fare propaganda elettorale. La Meloni non ha pensato di certo alla gravità della condivisione di quel video, il suo intento era semplicemente quello di continuare a fare la sua propaganda elettorale contro i richiedenti d’asilo e gli immigrati.

Pioggia di segnalazioni per Giorgia Meloni dopo aver pubblicato il video dello stupro di Piacenza

Dunque, si va oltre alcune uscite del passato per la leader di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni ha voluto condividere sui social un fatto di cronaca grave, sottolineando come lo stupratore fosse straniero. In molti però non hanno assolutamente apprezzato questa mossa attuata dalla Meloni per fare propaganda, è stato l’ennesimo esempio di come la politica si spinga oltre i limiti per ottenere i propri obiettivi.

Non si fa propaganda elettorale di questo tipo e Giorgia Meloni questa volta ha sbagliato alla grande stando ai commenti social. Addirittura pubblicando il video di uno stupro sui social. Tante sono le segnalazioni contro di lei, questa mossa attuata per alimentare l’odio nei confronti dello “straniero” non è piaciuta a nessuno. Che l’episodio dello stupro avvenuto a Piacenza sia un reato assolutamente da condannare è cosa alquanto evidente, ma in molti si chiedono del perché la Meloni non abbia fatto lo stesso per quanto avvenuto a Pavia, dove un 63enne italiano ha stuprato una 14enne in un parco.

Sono entrambi episodi da condannare, ma Giorgia Meloni ha voluto evidenziare solo quello che le faceva evidentemente più comodo a detta di tanti, ossia dello straniero stupratore. Sta di fatto che questo tipo di propaganda non sia assolutamente piaciuta a molti utenti, è stato visto dai più come un atto squallido per accaparrarsi più voti.

Anche Matteo Salvini ha voluto condividere questa notizia senza video, facendo riferimento come il protagonista sia stato un richiedente asilo, convincendosi ancor di più come la sua battaglia sia quella di difendere i confini italiani, restituendo sicurezza al Paese. Insomma per loro la questione è evidente, i veri criminali sono gli stranieri, ma purtroppo non è così, i fatti di cronaca nera vedono spesso protagonisti soprattutto cittadini italiani. Restano le innumerevoli segnalazioni a Twitter contro Giorgia Meloni, dopo aver pubblicato il video censurato dello stupro di Piacenza.

