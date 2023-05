Tanta attenzione per padre che salta la laurea per la Roma, poche domande

Tanta attenzione per padre che salta la laurea per la Roma, poche domande. È un copione che abbiamo già visto altre volte e ci spinge alla buona pratica dello slow journalism.

Sostanzialmente preferiamo essere gli ultimi ad arrivare allo “scoop” che lanciare lo scoop per primi per poi trovarci a smentirlo dopo. Preferiamo raccogliere lentamente gli eventi che abbiamo, arrivando dopo giorni a spiegarvi perché non possiamo pronunciarvi anziché buttare giù due righe “per i likes”.

Preferiamo avere per mesi, e credetemi, ci è successo gente a dire

Io ho letto questa cosa importante e dovete dirmi se è vera, esigo che me lo diciate subito, ditemelo subito o vi blocco.

Perché casi simili ci sono già stati.

La storia la conoscete: una studentessa identificata come “Marta”, probabilmente nome di fantasia per proteggerne la modestia, dichiara che suo padre ha deciso di non presenziare la sua seduta di laurea in biologia in quanto accanito tifoso della Roma e pronto a partire per Budapest.

Sappiamo tutto quello che è stato detto sui social, tra le inevitabili battute e motti di spirito e solidarietà per la ragazza.

Nessuno si è chiesto i fondamentali della notizia: chi, cosa, dove, come, quando e perché.

Qualcuno ha fatto il suo lavoro di giornalista e se lo sta chiedendo: Roberto Duplicato, giornalista, che semplicemente ha controllato le sedute di laurea nel periodo.

Scoprendo che a La Sapienza non è prevista una seduta di laurea per i giorni della finale.

Anche qui, ovviamente, la storia si infittisce. La narrazione è abbastanza vaga perché possa saltare fuori una diversa università, magari anche privata.

Ma anche qui, chiedersi prima questa fondamentale domanda no?

Abbiamo flashback della notizia della “bidella pendolare che difende il posto fisso” e della “studentessa trenta e lode superpiù“: entrambe storie presentate della stampa in modo diverso da come successivamente rivelatosi.

