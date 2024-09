Subito illazioni su causa morte di Illia Golem, ignorando la sua dieta insostenibile

C’erano pochi dubbi sul fatto che potessero prendere piede sui social illazioni in merito alla causa morte di Illia Golem. Del resto, quando viene a mancare uno sportivo relativamente giovane, i soggetti pronti a sfoderare con sarcasmo l’espressione “nessuna correlazione” sono sempre dietro l’angolo. In sostanza, senza alcun elemento concreto tra le mani, si afferma che alla base di questa scomparsa ci sarebbero gli effetti del vaccino Covid, che sarebbe risultato fatale a lungo termine.

Fermiamo subito leillazioni su causa morte di Illia Golem: non si considera la sua dieta insostenibile

E pensare che lo stesso è avvenuto anche nella giornata di ieri con Luca Giurato, stando ad alcuni commenti che anche noi abbiamo avuto modo di leggere su Facebook. Tornando ai temi menzionati in precedenza, diversi utenti sul web hanno deciso di non approfondire la causa morte di Illia Golem, limitandosi a leggere i titoli di alcune testate che non specificano alcuni dettagli. Solo in questo modo, infatti, è possibile andare oltre le deduzioni che si possono fare leggendo la parola “infarto”.

Come riportano diverse fonti locali che hanno trattato in anteprima la vicenda, il bodybuilder definito come il culturista più mostruoso al mondo, a causa della sua stazza impressionante anche per gli amanti di questo mondo, sarebbe sì venuto a mancare per un infarto, ma in tanti ignorano altri elementi. Si parla infatti di una dieta insostenibile nel lungo periodo, al punto che l’uomo consumava pasti sette volte al giorno.

Non contento, ha dichiarato in passato di consumare 16500 calorie, mangiando centinaia di pezzi di sushi, oltre due chili di bistecca e altrettanti di riso. Insomma, alla luce delle informazioni che vi stiamo fornendo oggi, imputare la causa morte di Illia Golem al vaccino Covid ha davvero poco senso. Il tempo, comunque, ci dirà come siano andate realmente le cose per lui.

