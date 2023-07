Strambe tesi su causa morte di Sinead O’Connor: zero fonti sulla sua malattia

La notizia di ieri ha portato tristezza a coloro che amano la musica, mentre oggi occorre prendere in esame le solite teorie su causa morte di Sinead O’Connor. Inventando notizie anche sulla sua malattia. Proviamo a fare chiarezza, un po’ come avvenuto la scorsa settimana con Andrea Purgatori secondo il nostro approfondimento, alla luce di un trend costante quando si apprende della scomparsa di un personaggio famoso. Inutile dire che i NoVax siano sempre dietro l’angolo in situazioni simili.

Cosa sappiamo su malattia e causa morte di Sinead O’Connor ad oggi

Allo stato attuale, quali sono le poche informazioni reperibili su malattia e causa morte di Sinead O’Connor? Il presupposto dal quale partire è che dalla famiglia non siano arrivate comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista. Dunque, chi diffonde fantomatiche certezze in merito al quesito “di cosa è morta” non ha idea di cosa stia parlando. Oltre ad essere anche poco rispettosi nei confronti di un’artista che ha avuto grande successo a suo tempo.

Allo stato attuale, sappiamo soltanto che negli ultimi abbia dovuto fare i conti con diversi problemi di salute e mentali. Non è un caso che, al di là delle limitazioni imposte a suo tempo dall’emergenza Covid, dal 2020 pare sia stata costretta a posticipare alcuni concerti. Detto questo, al netto delle voci sulla sua presunta depressione, non si hanno elementi concreti di analisi su patologie specifiche. A maggior ragione, questo delegittima tutti coloro che imputano al vaccino Covid l’origine dei problemi che hanno messo in discussione la salute della cantante.

Insomma, sarebbe il caso di darci un taglio sulle strambe tesi che in queste ore girano sui social su malattia e causa morte di Sinead O’Connor, soprattutto a proposito dei NoVax che mirano a spingere le proprie idee incolpando il vaccino della scomparsa di qualsiasi personaggio famoso. Come avviene sempre più spesso dal 2021.

