L’ossessione sulla causa della morte di Andrea Purgatori rilancia una mania tutta italiana

La possibile causa della morte di Andrea Purgatori evidenzia che, in Italia, su alcune tematiche ci sia un’ossessione. L’argomento lo abbiamo trattato per sommi capi tramite un altro articolo, ma evidentemente tocca tornarci. La morte di Andrea Purgatori ha colpito tantissime persone, un giornalista che è riuscito in questi anni a distinguersi per la sua poliedricità, diventando anche conduttore di Atlantide su La7 e sceneggiatore di alcuni film su storie realmente accadute.

Chiariamoci bene sulla possibile causa della morte di Andrea Purgatori: una mania tutta italiana

Andrea Purgatori è stato un massimo esperto di terrorismo e criminalità organizzata, inviato di guerra e si è battuto per la verità sulla strage di Ustica e il caso di Emanuela Orlandi. La scomparsa improvvisa del giornalista è avvenuta nella mattinata di oggi in ospedale, dove era ricoverato da poco tempo, per una malattia fulminante.

La famiglia ha voluto diffondere la notizia di questa dipartita, ma non sono state svelate le presunte cause della morte di Andrea Purgatori e quindi nei commenti occorre portare rispetto per questa scelta. Tuttavia, siamo in Italia e sono tutti esperti della vita di qualcuno. Nonostante cinque minuti prima non sapevano neanche chi fosse. Nei commenti si parla in maniera generica di malattia fulminante, anche se sul web già qualche utente ha provato a fare le solite correlazioni con il vaccino anti-Covid ovviamente senza nessuna fonte.

Si è trattata sicuramente di una morte improvvisa, non è passato molto tempo dalla scoperta della malattia alla scomparsa. Risulta così difficile portare rispetto per la scelta della famiglia? Queste teorie sono campante in aria e sono le classiche patologie che i commentatori ritengono di dover fa sapere al mondo.

Loro sanno cosa ha colpito la vita di Andrea Purgatori, un personaggio pubblico che si è distinto sempre per la sua grande cultura ed intelligenza. Un uomo che ha lavorato con grande passione, battendosi sempre e comunque per la verità, anche in situazioni piuttosto complesse.

La morte di Andrea Purgatori ha stupito davvero tutti. La famiglia ha voluto ricordare proprio la mente brillante di Andrea Purgatori, per tanti anni ha scritto per il Corriere della Sera sul fenomeno del terrorismo internazionale, si è dedicato a programmi tv impegnati ed ha scritto anche un libro. Fino a nuove notizie, magari ufficiali, sarebbe il caso di darci un taglio sulla causa della morte di Andrea Purgatori.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.