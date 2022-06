Strage di Uvalde, “sono attori”: preferivamo i complottisti che difendevano i bambini

I nostri lettori ci segnalano un tweet pubblicato il 1° giugno 2022 in cui si sostiene che le vittime della strage di Uvalde siano in realtà i famigerati “attori di crisi” di cui abbiamo parlato in altri articoli. Per chi non lo sapesse, si definiscono “attori di crisi” quelle persone ingaggiate per inscenare una tragedia e convincerci, secondo il pensiero complottista, che i fatti gravi accadano realmente.

Il tweet

Texas attori di crisi, sparatoria inventata, maestra morta che lascia aperta la porta posteriore della scuola, il marito muore subito dopo, è una operazione di psyop, sono attori di crisi pagati per il false flag scopo di levare le armi al popolo.

Cosa ci sia di male nel “levare le armi al popolo” non è chiaro. Tuttavia, chi pubblica il tweet condivide un video della piattaforma Rumble che dimostrerebbe il falso raccontato a tutto il mondo. Il risultato è soltanto l’ennesima semplificazione dei complottisti, e vediamo insieme il perché.

Il complotto e la bufala

Il video presente su Rumble mostra l’intervista ad Angel Garza, padre di Amerie Jo Garza, una delle vittime della strage. Lo stesso filmato mostra l’intervista al “padre di Amerie Jo Garza”, che però non sarebbe lo stesso uomo.

Una figlia, due padri. Ecco la prova che dimostrerebbe il fatto che siano “attori di crisi”. Se approfondiamo – senza troppi sforzi – troviamo un’intervista ad Alfred Garza III, presentato come padre biologico.

La soluzione è nel necrologio della piccola Amerie, in cui Alfred Garza III viene indicato come “father” mentre Angel Garza è riportato come “step father”, dunque “padre adottivo”. Nessun mistero, dunque: durante la strage di Uvalde, del resto, entrambi erano presenti all’esterno della scuola.

