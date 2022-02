Stiamo alla larga da regalo e concorso Ferrero Rocher di San Valentino 2022 su WhatsApp

Sta arrivando a tantissimi utenti, in Italia, il messaggio WhatsApp (o, in alternativa, un SMS) con il quale si parla di regalo e concorso Ferrero Rocher. Non a caso, proprio in concomitanza con una ricorrenza come San Valentino 2022. Siamo chiaramente al cospetto di una truffa, in quanto il testo in questione non si limita a fare disinformazione, visto che attualmente non risulta avviato alcuna iniziativa del genere da parte del noto marchio, ma contiene anche un link che rappresenta la vera minaccia per il pubblico oggi 11 febbraio.

Occhio al regalo e concorso Ferrero Rocher di San Valentino 2022 su WhatsApp

Vicenda che, a grandi linee, richiama quella che abbiamo trattato mesi fa. Per farvela breve, non esiste ad oggi alcun regalo e concorso Ferrero Rocher di San Valentino 2022, al contrario di quanto viene annunciato su WhatsApp. Come sempre avviene in questi casi, occorre ricordare ai nostri lettori che iniziative simili non vengono mai sponsorizzate in questo modo tramite app di messaggistica, ragion per cui messaggi come quelli descritti questo venerdì devono essere cancellati a prescindere dai nostri smartphone.

A noi, in tutta onestà, non è ancora arrivata la catena relativa ad un presunto regalo o concorso Ferrero Rocher, che sarebbe stato concepito dall’azienda con il chiaro intento di assicurare ai clienti un bel plus in occasione di San Valentino 2022. Tuttavia, la mole delle segnalazioni ricevute ha fatto scattare in noi una sorta di alert che non potevamo ignorare. Ecco perché mai come oggi occorre tenere gli occhi aperti, per evitare di andare incontro a brutte sorprese.

Da quello che intuiamo, la catena WhatsApp in cui si parla di regalo e concorso Ferrero Rocher per San Valentino 2022, rimanda al solito questionario ricco di insidie per l’utente finale. Sì tratta di una pagina con la quale avrete la sensazione di aver vinto l’omaggio in questione, dando invece a terzi malintenzionati i vostri dati sensibili.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.