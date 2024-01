Stiamo alla larga da Milano Card da 2 euro: la truffa è servita oggi

Ci sono numerose segnalazioni che dobbiamo prendere in esame oggi a proposito di una truffa praticamente scontata, con un chiaro riferimento alla fantomatica Milano Card da 2 euro. Un pagamento minimo, tramite il quale pochi fortunati sarebbero abilitati a viaggiare praticamente gratis coi mezzi di trasporto pubblici per dodici mesi. Insomma, un’occasione fantastica, almeno sulla carta, che a conti fatti ci rimanda a quanto riportato nei giorni scorsi a proposito della Metro di Torino.

Evitiamo la cosiddetta Milano Card da 2 euro: la truffa è praticamente certa anche oggi

Quali sono le informazioni da immagazzinare oggi? Occorre stare alla larga da Milano Card da 2 euro, in quanto la truffa è servita oggi. Già, perché se è vero che esiste un servizio chiamato “Milano Card”, tramite il quale potete acquistare dei pass giornalieri (o su archi temporali più estesi) a condizioni vantaggiose, va anche detto che i costi ufficiali partono da 15 euro per 24 ore. Insomma, siamo distanti dalla quota della truffa, considerando che sui social potrete leggere commenti molto chiari:

“I commenti sembrano reali, tutto sembra reale. Apparte qualche foto modificata e qualche personaggio famoso (Charlie Puth) che prende la metropolitana ogni giorno a Milano. Ma dai. Bravi! Continuate pure a guadagnare sui bisogni delle persone. Truffa. Non credeteci. Hanno attivato un abbonamento a mia madre, per fortuna cancellato quasi subito. Questi vi scalano soldi mensilmente”;

“ATM non ha a che fare con voi (come confermato dalla stessa) quindi questa carta è falsa a Milano“.

I commenti “positivi”, invece, arrivano o da account fake, o hackerati. Alcune persone, infatti, sono associabili a finte rassicurazioni riguardanti altre truffe del passato. Dunque, avvertite tutti, in quanto la finta Milano Card da 2 euro sta facendo non poche vittime secondo le testimonianze che si trovano in questi giorni sui social. La truffa è servita oggi e, a quanto pare, è molto più insidiosa di quanto si possa immaginare.

