Ci hanno segnalato una pagina Facebook che compare con il nome di Turismo Torino e Provincia, questa pagina promuove una ⁠tes⁠ser⁠a v⁠iag⁠gi ⁠gra⁠tui⁠ta ⁠di ⁠12 ⁠mes⁠i d⁠a M⁠etr⁠opo⁠lit⁠ana⁠ di⁠ To⁠rin⁠o &⁠ Tu⁠ris⁠mo ⁠Tor⁠ino⁠ e ⁠Pro⁠vin⁠cia⁠ pe⁠r s⁠oli⁠ 2 ⁠eur⁠o. La pagina contiene il logo ufficiale dell’ufficio e viene promossa tramite annunci sponsorizzati anche su telegram e altri social.

Un’offerta che sta ottenendo molto successo se osserviamo i commenti e le condivisioni.

L’unico problema é che si tratta di una truffa promossa da una pagina falsa. A conferma di questo basta eseguire una ricerca su facebook per trovare la pagina originale con 65.000 followers:

Come capire se una pagina facebook é ufficiale oppure si tratta di un fake/truffa

Ci sono alcuni elementi che tutti possono prendere in considerazione per comprendere se una pagina é un clone rispetto ad una ufficiale:

Prima di tutto potete scorrere i post della pagina per comprendere se é stata creata pochi giorni prima, proprio come accade in questo caso oppure possiamo ricavare questa informazione anche dalla sezione “informazioni”:



Osservate su quale sito venite inviati cliccando sull’annuncio sel le offerte sono troppo convenienti. Molto spesso questi siti hanno indirizzi dove cambia una lettera (turism0torino.org – lo zero al posto della o) o usano estensioni diverse come turismotorino.coxpany rispetto a quelle originali (turismotorino.org e il dominio ufficiale).

In conclusione é meglio sempre evitare di dare i propri dati a queste offerte e chiamare gli uffici competenti per avere conferma. Non scrivete un commento sperando vi risponda “qualcuno che ha ottenuto la tessera” perché anche in quel caso si tratta di bot.

Inoltre anche la pagina ufficiale ha denunciato la truffa.

